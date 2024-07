Pepe Cibrián llevará a juicio a Olga por un "chiste" en el que se burlaron de la prostitución infantil

Una vez más se pone sobre la mesa el debate sobre por qué algunos chistes no son chiste y sobre qué tipo de humor se puede hacer. En definitiva, es lo que pasó en durante el programa "Mi Primo es Así" que sale por el canal de streaming Olga. Allí Tomás Kirzner imitó a Pepe Cibrián que transitaba una lucha inédita por poder adoptar infancias cuando todavía no era legal que dos personas del mismo sexo pudieran hacerlo.

En ese momento, Cibrián que siempre fue una superestrella del teatro, le planteaba a Susana Giménez que era una injusticia que personas homosexuales no puedan adoptar. Allí contó que una niña le había ofrecido sexo oral por unos pocos pesos y le planteó la pregunta: "Qué preferís, Susana, la calle o Pepe".

Pepe Cibrián

Es tan absurdo el humor que se plantea en el programa que conducen Noelia Custodio y Martín Rechimuzzi que muchas veces se tocan este tipo de consignas con liviandad y acidez. Pero esta vez no se la dejaron pasar: Pepe anunció que llevará a juicio al programa por haberse burlado de él en un momento tan difícil de su vida.

Pepe llamó a las cámaras de Intrusos y contó que por esa lucha lo nombraron ciudadano ilustre y demostró estar muy afectado por el chiste que puntualmente realizó Kirzner: "Esto es muy serio. Resulta que estos señores y especialmente este chico Tomás, empiezan a reírse en relación a 'Calle o Pepe' y empiezan a reírse de esto, de una lucha mía y de años y años para poder defender una ley igualitaria con la cual pueden no estar de acuerdo conmigo, pero por lo cual yo luché para que se puedan adoptar chicos, en mi caso durante 15 años, para evitar que niños hermanos fueran desplazados uno del otro, y todos estos se matan de risa con 'Calle o Pepe'", empezó el director de teatro.

Además, expresó visiblemente dolido: "Se burlaron de mí por un comentario que le hice a Susana Giménez, que yo no lo dije de esa manera, porque es verdad que una chica de 5 años me aclaró que sí se tuvo que prostituir para poder evitar el hambre, y ustedes se ríen, se matan de risa de esto, se ríen de una manera espantosa, esta chica pasa hambre, pasa soledad, es violada. ¿A alguno de ustedes le pasó esto?, ¿alguno de tus hijos le pasó esto?, ¿qué harías si te hubiese pasado esto?", preguntó retóricamente.

💣Bombita. Hace solo 48 horas, en el programa que conducía Sergio "Tronco" Figliuolo en el stream de Neura que dirige Alejandro Fantino, los conductores se rieron de un chiste que combinaba el cáncer infantil y el abuso sexual a una niña.

Kirzner es hijo de Araceli González y Adrián Suar, por lo tanto de carencias en cuanto a alimento y casa no tuvo. Y, en esa misma línea Cibrián reflexionó preocupado: "Esto es una cosa inhumana y el streaming es responsable de esto, como lo fue con Fantino, ¿pero qué vamos a tener que decir?, ¿a dónde vamos a llegar?, ¿a qué punto reírse de una niña prostituida de 5 años para poder comer y cagarse todos ustedes de risa?", dijo a los gritos y terminó: "¿A dónde mierda va a parar la sociedad? Ustedes son los maleducados, ustedes son los responsables de lo que les pasa a estos chicos en la calle, y se matan de risa".

Ademanes con las manos, una voz quebrada hicieron que Florencia de la V -conductora del ciclo- intervenga pero Pepe no pudo despegarse de su sentir: "No puedo calmarme porque están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre, como le pasa a este chico ahora (por Loan), que está, y gracias a Dios, buscado para poder salvarle la vida, o ver dónde está su cuerpo. O creen que esto pasa ahora, o de golpe no sabemos la sociedad que decenas y decenas de niños todos los días han sido raptados, corruptos y sacados para venderlo a matrimonios que no tienen hijos, o para los órganos", dijo.

Pepe lloró desconsoladamente por lo que atravesó

A los gritos, Pepe Cibrián abrió su corazón y expresó: "Tengo 76 años, no sé cuánto voy a vivir, pero mientras yo pueda hablar, hasta el día que me muera, te juro que voy a seguir hablando. Me ofende y me da asco, me parece vergonzoso lo que hicieron. Voy a hacer juicio y si gano algo se lo daré a la Casa del Teatro, yo no quiero plata, no necesito plata", expresó muy dolido. Minutos después, el director de teatro lloró desconsoladamente.