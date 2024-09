Pobreza, frío y falta de cultura: algunos artistas alzaron su voz contra Milei en los Martin Fierro 2024

Debido a la actualidad del país en general y a la de la televisión argentina en particular, la ceremonia de los Martín Fierro prometía dejar discursos encendidos y enfocados principalmente en la política, llamados a la reflexión y los habituales reclamos en medio de la cruzada que Javier Milei lleva contra la cultura desde que asumió como presidente y que puso en peligro el futuro del cine argentino. Sin embargo, las figuras que se animaron a hablar y que aprovecharon su breve paso por el escenario para hacer a un lado los agradecimientos personales para emitir un mensaje referido a la actualidad política, económica y social que atraviesa el país fueron pocas.

De hecho, se cuentan con los dedos de una mano. Andrea Rincón fue una de las grandes invitadas a los Premios Martín Fierro 2024 y, en la previa del evento, aprovechó para hablar con los medios y fue contundente contra el presidente por su decisión de recortar los gastos al Ministerio de Cultura. "Con mis colegas estamos tristes. Yo creo que te vas a cualquier lado y los argentinos somos los mejores actores, los mejores futbolistas, deportistas de todo tipo, los mejores científicos, los mejores médicos, solo acá nos bastardean", sostuvo la actriz en declaraciones a Diario La Capital, mientras desfilaba por la famosa "alfombra azul".

Para Andrea, el argentino es el único que reniega de sí mismo, algo que -afirmó- también hace el líder de la Libertad Avanza. "Nosotros mismos somos los únicos que renegamos de nosotros mismos, es increíble. Pero cuando llega un presidente que es argentino, pero que reniega que es argentino, sucede esto. Pero en algún momento se va a ir y va a llegar otro orgulloso de su propia nacionalidad y esto va a pasar. Todo cae por su propio peso, solo hay que esperar y tener paciencia", cerró.

Durante la ceremonia también hubieron discursos críticos al mandatario libertario, aunque pocos se animaron a nombrarlo con nombre y apellido como lo hizo la propia Rincón. A sus 57 años, Federico D'Elía fue premiado con el Martín Fierro a mejor actor y aprovechó la oportunidad para criticar la falta de ficción nacional en la pantalla chica con un irónico comentario. "Ojalá que el año que viene, que creo que ya es tarde, no va a ser, pero que el siguiente año haya muchos más actores por acá", lanzó.

Resulta que luego de agradecerle el reconocimiento a APTRA, a Adrián Suar y a quienes participaron en la realización de la segunda temporada de "Argentina, tierra de amor y venganza", el ex Simulador sentenció: "Ojalá que nos pongamos de acuerdo todos para que esto arranque otra vez, porque si no se va a poner difícil. Fue un programa que disfruté muchísimo, no pensaba que lo iba a disfrutar tanto, no estaba en mi cabeza hacer una novela y me llevé una grata sorpresa".

En esa misma línea se paró Luciano Cáceres, quien fue otro de los galardonados de la noche y, en su discurso de aceptación, dejó un contundente mensaje en defensa de la cultura. Al subir al escenario, el actor que compartió terna con Facundo Arana, también por Buenos chicos, y con Luis Machín, por Melody, la chica del metro, agradeció a sus colegas y soltó un comentario que resonó en la premiación. "Agradecer a todos mis compañeros de Buenos Chicos, delante y detrás de cámara. Compartirlo con Luis Machín, actor que admiro, que quiero y quiero tener siempre cerca. Agradecer a todo Polka, y ojalá vuelva la ficción a la televisión argentina", deseó.

Y contundente, disparó: "Ojalá vuelva la ficción a la televisión abierta de la Argentina y la cultura no es un gasto, señores". Finalmente, el discurso que describió el país de pies a cabezas fue el de Lizy Tagliani, quien se quedó con la estatuilla al Mejor Big Show en los Martín Fierro 2024 con Got Talent Argentina y contundente llamó a la reflexión: "Este premio no es para mí, sino para todos los que hacemos Got Talent. Y también para los que de alguna manera... Yo no sé por dónde vienen ustedes, pero yo cuando vine para acá, vi a un montón de gente en cada esquina, pidiendo en un semáforo o tratando de hacer un lugar para pasar la noche".

La humorista se definió como una de esas personas que, por un golpe de suerte, estaba recibiendo anoche el Martin Fierro a Mejor Big Show y su realidad era otra. "Y de alguna manera, yo soy solo una de todos esos que, en el reparto de los pobres, le tocó la bendición de tener ese golpe de suerte. Ese golpe de magia. Y si algún día les toca recordarme de alguna manera en estos premios, como recién, de todos esos grandes artistas que pasaron, no me recuerden a mí. Recuerden a todos los que día a día luchan para una vida mejor. Muchas gracias", cerró la conductora con emoción.