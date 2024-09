Una noche marcada por bloopers: momentos insólitos que marcaron los Martín Fierro

El lunes 9 de septiembre, se llevó adelante la 52° entrega de los Martín Fierro en el salón Pacífico del hotel Hilton, donde los famosos fueron premiados por su labor en televisión. Como todos los años, el evento sufrió algunos inconvenientes durante la trasmisión y algunas figuras púbicas se convirtieron en protagonistas por sus bloopers.

La ceremonia comenzó a las 21.11: "País, mundo, esto es el Martín Fierro", abrió Santiago Del Moro quien estuvo a cargo de la conducción. Sin embargo, la transmisión de redes sociales comenzó acerca de las 17 horas, con la llegada de los famosos al hotel. En la previa, Robertito Funes dio inicio a un sinfín de momentos icónicos para la televisión.

Santiago Del Moro al cargo de la conducción de los Martín Fierro 2024

El periodista llegó a la alfombra azul acompañado de sus mascotas. Uno de sus perros tuvo la necesidad de defecar y lo hizo sobre el tapete que luego desfilarían los famosos para mostrar sus looks.

"Nooo! ¡Qué vergüenza!", exclamó el comunicador entre risas. Acto seguido, se dio cuenta de un olvido que perjudicaba a su outfit final.

En el móvil con Corta por Lozano, Robertito preguntó: "¿El bolso lo traje? Es lo más importante y no lo tengo. Me lo olvidé. Tenía los zapatos y todo...". Según relató, no se acordaba si lo había dejado en la puerta de su casa, el bolso donde no sólo tenía los zapatos sino que además contaba con algunos accesorios que completarían su look.

Sol Pérez con dificultades... para leer

En la misma alfombra, horas más tarde, Sol Pérez acompañada de Funes se encontraban cubriendo la entrada de los famosos al salón Pacífico. Allí tuvo que leer los promociones de las marcas que estuvieron como sponsor del evento, y aunque tras la cámara se encontraba un productor sosteniendo el cartel con lo que la modelo tenía que promocionar, se trabó en reiteradas oportunidades.

Sol Pérez con problemas de lectura

Cuando la cámara se apagó, la influencer expresó su molestia al no leer de corrido y pregunto si los próximos PNT saldrían al aire. Cuando le confirmaron que así seria, practicó varias veces antes de volver a leer en vivo.

Virginia ¡no contuvo!

Otro momento cúlmine de la noche fue cuando Josefina "La China" Ansa, encargada de recibir a los famosos antes de la alfombra azul, mantenía una conversación con Virginia, una de las grandes protagonistas de Gran Hermano 2024: "Me tengo que ir", dijo la actriz para finalizar la conversación y huyendo ante la confusa mirada de la conductora, quien expresó: "¿Cómo que te tenés que ir? Esto recién empieza. Bueno, Virginia Demo me dejó hablando sola...".

Virginia de Gran Hermano tuvo un incidente en pleno vivo

Luego, la ex hermanita regresó con un outfit completamente diferente. En primera instancia había lucido un vestido rojo y en su segunda aparición era uno negro: " Tuve un temita que les pasa a las mujeres. Me reí, estornudé y se me escapó un chorrito. Hay que blanquear porque son cosas que suceden ", reveló. Este inconveniente no sólo hizo reír a los presentes en los Martín Fierro sino que además la convirtió en tendencia en redes sociales.

Descalzas... para más comodidad

Durante la premiación, los bloopers continuaron siendo gran parte de los Martín Fierro. Luciana Geuna recibió el premio a Mejor Labor periodística Femenina y subió al escenario sin zapatos.

Lejos de "fingir demencia" explicó por qué subió con el outfit incompleto: "Pensé que perdía. Estaba descalza, me dolían los pies, perdón. No lo puedo creer, es un mimo enorme".

Otra de las famosas que no aguantó el dolor de los zapatos fue la mismísima Carmen Barbieri, quien desfiló por los pasillos del hotel completamente descalza.

Para cerrar las perlitas de la noche, Vero Lozano también se convirtió en la gran protagonista de los Martín Fierro. Y es que al recibir el galardón se llevó el galardón por su Magazine con su éxito de Cortá por Lozano, la conductora celebró a lo Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina, llevándose la estatuilla a sus partes íntimas.