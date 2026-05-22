Preocupación por Christian Petersen: fue internado de urgencia en el Hospital Alemán

En las últimas horas el nombre de Christian Petersen volvió a alarmar al mundo mediático. Según fuentes médicas, el cocinero volvió a ser internado de urgencia en el Hospital Alemán.

Según contó la periodista Pilar Smith al aire de LAM, el cocinero ingresó ayer a la noche con un cuadro de alucinaciones, lograron estabilizarlo y lo trasladaron al pabellón psiquiátrico.

Christian Petersen volvió a ser internado

"Ingresó ayer a la noche acompañado por su esposa. Habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote con estas alucinaciones y lograron estabilizarlo ", desarrolló la panelista. Por el momento, no hay parte médico sobre la salud del chef y se espera que las novedades sobre su cuadro sean informadas este viernes.

Cabe recordar que el 10 de diciembre, Petersen participó de una expedición para ascender el volcán Lanín, en Junín de los Andes, el cual terminó en polémica cuando comenzó a manifestar signos de agotamiento y debió ser asistido por guardaparques.

Tras recibir las primeras atenciones médicas, fue derivado de urgencia a un hospital local, donde se confirmó un cuadro de fibrilación auricular y posteriormente una falla multiorgánica. Días más tarde fue trasladado en avión sanitario hacia Buenos Aires bajo estricta supervisión médica.

Luego de varias semanas de internación, Christian Petersen recibió el alta médica el 5 de enero, y fue entonces que ya relajado en su casa habló con el periodista Juan Etchegoyen y recordó los minutos previos a su descompensación: "Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo", dijo.