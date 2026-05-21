Mavinga frenó el regreso de Carmiña y el estudio explotó en gritos: "Me siento asqueada, innecesario humillarme asi"

La gala de repechaje de Gran Hermano prometía emociones fuertes, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más explosivos de la temporada. Con nuevos participantes ingresando a la casa, gritos en el estudio y una definición cargada de tensión, el reality de Telefe volvió a demostrar que sabe cómo convertir cada decisión en un espectáculo. Todo parecía encaminado hasta que la voz de Gran Hermano interrumpió la gala conducida por Santiago del Moro para reabrir una de las polémicas más delicadas del ciclo: el posible regreso de Carmiña, expulsada semanas atrás por sus repudiados comentarios racistas contra Mavinga. "Si me permitís, Santiago. Es necesario que vuelva a referirme acerca de lo que creo que es uno de los sucesos más lamentables que tuvieron lugar en mi casa", comenzó diciendo la voz de GH.

Del Moro intervino rápidamente para contextualizar la situación: "Para que Carmiña pudiera participar del repechaje hubo que pedir un permiso y previamente la disculpa pública que se hizo de Mavinga. Por eso pudo estar acá participando". A partir de ahí, la tensión fue creciendo minuto a minuto. La producción recordó que Carmiña había pedido disculpas públicas y que incluso ambas ex jugadoras habían logrado reencontrarse fuera del programa para hablar del conflicto y "hacer las paces".

Pero el verdadero bombazo llegó después. "Ahora, el público se expresó a través de su voto para que dos jugadores regresen a mi casa y Carmiña está ocupando el tercer lugar de estas votaciones", anunció la voz de GH antes de revelar la existencia de un inesperado Golden Ticket. "Tengo en mi poder un Golden Ticket que quiero ofrecerte". El estudio estalló y la tribuna comenzó a gritar mientras Carmiña quedaba al borde de regresar al juego.

Sin embargo, había una última condición: la decisión no la tomaría Gran Hermano, sino Mavinga. "Será otra ex jugadora quien diga si cree conveniente que vos, Carmiña, regreses a la competencia", explicó la voz. "Mavinga, todavía no digas nada. Pero solo te comento que el Golden Ticket para Carmiña está en tus manos". La escena se volvió dramática. Del Moro tomó la palabra y lanzó la pregunta que paralizó el estudio: "¿Vuelve o no vuelve? Silencio, silencio, tribuna".

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Después de varios segundos de incertidumbre, Mavinga respondió con una frase que desató el caos: "Yo a Carmiña la perdoné, pero no". En cuestión de segundos, el estudio se convirtió en una olla a presión. Mientras una parte del público celebraba la decisión, otros comenzaron a insultar y cuestionar a la ex jugadora. Del Moro cerró la situación de manera contundente: "Carme, entonces no entrás a la casa. Mavinga dijo que no".

La polémica no terminó con la gala. Apenas terminó el programa, las redes sociales explotaron con mensajes cruzados entre fanáticos del reality, muchos de ellos apuntando directamente contra Mavinga. De hecho, inundaron las redes sociales de Mavinga de comentarios ofensivos y despectivos contra su persona y en defensa de Carmiña. La propia Carmiña salió a expresarse en sus historias de Instagram con un fuerte descargo: "Me siento asqueada".

La reacción de Carmiña

Y agregó: "Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida". Horas más tarde, ya de madrugada, Mavinga también rompió el silencio y explicó el detrás de su decisión en un video visiblemente afectada. "Hola, buenas noches. Recién llego a mi casa, estoy muy estresada. Son las 3 de la mañana y no puedo dormir", comenzó diciendo. Luego profundizó sobre el peso emocional que tuvo la situación: "Los dichos que dijeron ahí fueron muy fuertes. Yo a Carmiña la perdoné, como dije, sí, pero yo hice lo que dictó mi corazón".

La exjugadora también contó que durante la transmisión buscó la mirada de su marido para tomar fuerzas: "Cuando yo estaba mirando la tribuna, era para saber qué decía mi marido. Él me dijo 'hacé lo que dicta tu corazón'". Finalmente, explicó que recordó el impacto que tuvo toda la polémica fuera del programa: "Empecé a pensar en todos los comentarios horribles que yo recibo por los dichos de Carmiña. Y me imaginé a tanta gente que pasa por lo mismo". Según relató Mavinga, incluso Carmiña terminó comprendiendo su postura: "Por suerte, Carmiña lo entendió y dijo: 'Mavi, si vos decías que sí, yo decía que no. No me gustó el lugar que te pusieron'".

Más allá del escándalo, el repechaje dejó el ingreso de varios nuevos participantes que prometen revolucionar la casa. La primera en entrar fue Charlotte Caniggia, que fiel a su estilo se presentó asegurando: "Yo considero que soy un ángel. Yo soy un ser de luz iluminado. Quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala". También ingresó Matías Hanssen, un emprendedor tucumano radicado en Buenos Aires; Nenu López, bailarina y modelo española; Sebastián Cola, conocido por un casting viral; y Tatiana Luna, actual Miss Uruguay y estudiante de abogacía. Otro de los ingresos que más repercusión generó fue el de Juan Carlos López, conocido como JC, artista vinculado al baile y al striptease, además de la llegada de Steffy Pereira, influencer brasileña-paraguaya que se definió como "alegre, vanidosa y un poco creída".