"La convencieron": Ángel de Brito reveló que Georgina casi se baja del dúplex con Moría por su difunto marido

Georgina Barbarrosa y Moria Casán protagonizaron un histórico dúplex entre los dos programas de la mañana que tienen en Telefé y El Trece, tras la reconciliación y reencuentro entre ambas en la última gala de los Martín Fierro. Si bien la buena onda y las palabras de amor se prestaron la emotiva instancia televisiva de este jueves, Ángel de Brito reveló que la conductora de A la Barbarossa se quiso bajar del acuerdo porque sentía que fallaba a la memoria de su difunto marido Miguel "El Vasco" Lecuna.

"Georgina anoche se arrepintió del dúplex, pensaba que estaba traicionando a su marido. La convencieron", escribió el periodista al frente de LAM en el canal de Instagram de ese programa de América TV. Cabe recordar que el distanciamiento entre ambas actrices fue porque la conductora La Mañana con Moria había hablado de las supuestas adicciones que tenía el padre de los hijos de su colega.

Ángel de Brito reveló que Georgina Barbarossa se quiso bajar del dúplex con Moria Casán a último momento por la memoria de su difunto marido.

"Nos separa una pantalla y nos une nuestra historia. Te agradezco por el dúplex, más allá de que me puedas perdonar o no", le aclaró Casán cuando comenzó el espacio conjunto entre las dos señales. Barbarossa contestó sin filtros: "Yo no tenía ningún problema en compartir el Martín Fierro con vos, más allá de que hubo muchos años en los que estuve muy enojada con vos. Pero ya pasó mucha agua debajo del puente y, en este momento, poder hablar me parece necesario".

"Yo me enojé porque vos hablaste de Vasco en vida y después de muerte. Dijiste que tomaba merca, hiciste el gesto", le recriminó en un momento Barbarossa a Casán. "No dije eso, habríamos hablado de adicciones, habría que buscarlo", soltó la One, con la intención de evitar el tema. "Vasco era alcohólico y lo sabés porque yo lloré sobre tu hombro muchísimo y estaba internado en una clínica de alcoholismo y drogadicción", reconoció la viuda.

Georgina Barbarossa junto a su difunto marido Miguel "El Vasco" Lecuna y sus dos mellizos.

"Hiciste el gesto y después lo contaste después de muerto entonces para mí eso fue lo peor. Eso me dolió mucho y a toda la familia porque además siempre tuve perfil muy bajo. Y además a Vasco lo mataron en un taxi para robarle y toda la Argentina pensó que era narcotraficante. El mal periodismo habló muy mal de Vasco y yo salí a defenderlo", insistió Barbarrosa.

Al mismo tiempo Moria también reveló los motivos por los que ella estuvo enojada con su colega. Por un lado que haya invitado a su ex pareja Luis Vadalá a su programa y con su nueva novia, algo que Barbarossa confesó que no fue para molestarla a ella. Por el otro, se refirió a una pregunta que le hizo a su hija, Sofía Gala, cuando la tuvo de invitada.

Reconciliación histórica entre Moria Casán y Georgina Barbarossa

"¿Te sacaste fotos con tu mamá? Dijeron que desnuda", le preguntó la conductora de Telefe a la actriz hija de la diva. "Habíamos hecho una foto de desnudo ambas para Caras, que se agotó y fue un escándalo y se armó como un quilombo y me pareció una mala pregunta tuya, yo sentí que la habías llevado a un terreno que no era bueno", cuestionó Moria.

"Cómo voy a agredir a la Chini que la amo, que la veo en el teatro y me pone tan orgullosa. Ella se quedaba en mi casa tomando la leche", se excusó Georgina. "Tu entorno no colaboró porque también tiró mucha mer... para mi lado. Yo pedí el VHS automáticamente y lo mandé a tu casa para que lo vieras, pero no lo quisiste ver y te enojasrte", recordó.