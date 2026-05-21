Cristian Jure y una carrera atravesada por el legado de María Marta Serra Lima y el reconocimiento de figuras de la talla del Papa Francisco

El próximo 6 de noviembre, el cantante rosarino Cristian Jure regresará a Café La Humedad, un escenario cargado de simbolismo para la música popular argentina. Ahijado artístico de María Marta Serra Lima, distinguido como Ciudadano y Artista Ilustre de Rosario y de la provincia de Santa Fe, y reconocido por figuras como Mirtha Legrand, Franco de Vita y Gloria Estefan, Jure atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. "Volver a tocar en Café La Humedad es una alegría inmensa, primero por lo que representa. Lo que representa Cacho Castaña, lo que representa el café la humedad como ícono y como lugar", expresó el artista en diálogo con BigBang .

Cristian Jure

Además, al recordar el peso emocional y cultural del emblemático espacio porteño, agregó: "Es un lugar muy intimista y se presta muchísimo para este tipo de espectáculos". Buena parte de su identidad artística está atravesada por la influencia de María Marta Serra Lima, a quien define como mucho más que una referente musical. "Para mí es una responsabilidad enorme, porque más allá de su voz extraordinaria, creo que fue una artista muy importante para la cultura por el trato con la gente, con el público, con la calidez", sostuvo. Y recordó una enseñanza que marcó su carrera para siempre: "Ella me enseñó el respeto por el público, cómo manejarme en un escenario".

Jure relató además una anécdota íntima que conserva como uno de los recuerdos más valiosos de su vínculo con la cantante. "El primer día que nos vimos, me dijo: 'No dejes de cantar 'A mi manera'. Quiero verte cantar esa canción en grandes escenarios'". Desde entonces, el tema se convirtió en una pieza central de sus shows. "En cada espectáculo hago ese homenaje. Ahí se produce una conexión con ella. La gente explota y se emociona muchísimo", contó.

Lejos de considerar agotado el género romántico, el cantante cree que lo que cambió fue la manera de expresar los sentimientos. "La música romántica no muere nunca, porque el romanticismo es como comer, es algo propio del ser humano", afirmó y sumó: "Capaz hoy las cosas se dicen de una manera más tosca o más directa, pero el amor y la emoción siguen estando".

En una industria dominada por las redes sociales y la lógica de lo inmediato, Jure asegura que eligió adaptarse sin resignar identidad. "Yo no sobrevivo, convivo con esta época", explicó. "Me adapto a las nuevas tendencias, trato de fusionar la música melódica con otros estilos. Incluso compuse un vallenato colombiano fusionado con una canción romántica". Para él, las colaboraciones intergeneracionales también son una herramienta para mantenerse vigente: "Creo que hay lugar y público para todos".

Cristian Jure

A lo largo de su carrera, el rosarino recibió elogios inesperados de figuras internacionales. Uno de los momentos que más lo marcaron fue cuando Mirtha Legrand decidió apoyar públicamente su música. "Se tomó tiempo para promocionar mi disco, hacer fotos para la prensa y conversar conmigo. Estamos hablando de la gran diva del país", señaló con admiración.

También recordó el gesto de Franco de Vita, quien lo escuchó cantar entre el público y luego lo invitó a su camarín. "Me dijo que tenía una voz increíble y después me hizo cantar con él. Son artistas enormes y muy generosos", destacó. Mientras que con Gloria Estefan mantiene un vínculo de consulta artística: "Cuando compongo una canción, me gusta que me dé su punto de vista".

Pero entre todas las experiencias, hubo una que lo atravesó profundamente: el reconocimiento del Papa Francisco. Según contó, logró hacerle llegar algunos discos a través de un familiar del pontífice y tiempo después recibió una respuesta inesperada. "Encontré un sobre con el logo de la Nunciatura Vaticana y adentro había una carta escrita puño y letra por Francisco", recordó emocionado.

Además, reveló: "Me agradecía los discos y me hablaba de canciones específicas que lo habían emocionado, como 'Hallelujah'. Fue algo increíble". Para Jure, ese tipo de reconocimientos funcionan más como impulso que como presión. "Lo tomo como un mimo al alma. Me llena de energía y de ganas de seguir", aseguró. El cantante también habló sobre las dificultades de construir una carrera desde el interior del país. "Siempre el interior tiene ese plus de tener que meterle más empuje", reflexionó. "Hoy las redes ayudan muchísimo, aunque también generan más competencia. Dentro de una baldosa aparece un artista cantando", ironizó.

Cristian Jure

En ese recorrido hubo frustraciones, falsas promesas, engaños y golpes personales. "He pasado estafas de productores, cuestiones familiares difíciles y muchas desilusiones", admitió. "Pero con el tiempo aprendí a capitalizar todo eso y transformarlo en experiencia", continuó. El espectáculo "Historias íntimas", que presentará en Café La Humedad, aparece como una síntesis emocional de todo ese recorrido. "En el escenario me desnudo emocionalmente. Le canto al amor de pareja, al amor de amistad y también al amor animal", explicó.

Cristian Jure junto a Chiche Gelblung

Incluso reveló que una de sus canciones más personales está dedicada a su perrita fallecida: "En el último show me quebré cantándola y la gente lloraba conmigo". Entre las canciones que más lo representan mencionó justamente "A mi manera", pero también composiciones propias como "11:11" y "Así", vinculadas a su costado espiritual y a su amor por los animales. "Soy vegetariano y tengo un profundo respeto por la vida", afirmó. Con nominaciones a los Premios Gardel y una carrera consolidada, Jure todavía mantiene sueños pendientes. Uno de ellos es ingresar al Top 100 de Billboard. "Se lo dije a Leila Cobo: sé que algún día voy a llegar por mérito propio", aseguró sobre la vicepresidenta de Billboard Latin. También confesó un deseo más personal: compartir un escenario con Miguel Bosé, uno de sus grandes referentes musicales.

Cristian Jure

Antes de despedirse, dejó una reflexión dirigida a ese joven rosarino que empezaba a cantar hace dos décadas: "Le diría que no baje los brazos y que luche por sus sueños. Siempre va a haber gente que te diga que de eso no se puede vivir. Pero hay que hacer oídos sordos y seguir".