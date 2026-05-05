"Empezaste a restar": la dura carta de Feinmann a Adorni en medio del escándalo por su patrimonio

La crisis política que atraviesa Manuel Adorni por la investigación judicial sobre su patrimonio sumó este martes un golpe inesperado desde un sector históricamente cercano al oficialismo. El periodista Eduardo Feinmann publicó una durísima carta pública dirigida al funcionario, donde aseguró que cada aparición suya "suma ruido" y advirtió que el principal perjudicado es el presidente Javier Milei.

La carta de Eduardo Feinmann a Manuel Adorni

El mensaje apareció publicado en el portal Infobae y en medio del avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga los millonarios gastos realizados en la casa que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. "Manuel, te lo digo sin rodeos. Hoy dejaste de sumar y empezaste a restar. En política, ese punto es terminal", escribió Feinmann en un texto que rápidamente generó repercusión en redes sociales y en el mundo político.

La publicación no solo cuestionó la situación judicial del jefe de Gabinete, sino también el costo político que el escándalo empieza a generar para el Gobierno nacional. "Cada aparición suma ruido. Cada palabra abre un frente. Y el que paga el costo es el Presidente, Javier Milei", sostuvo el conductor. Y profundizó: "No es ideología. Es gestión. Cuando el vocero se vuelve noticia, algo se rompió. Y cuando eso pasa, el problema deja de ser personal: el impacto es directo al corazón del Gobierno".

Las palabras de Feinmann llegan en uno de los momentos más delicados para Adorni desde su desembarco en el Ejecutivo. La investigación judicial sumó en las últimas horas nuevos elementos comprometedores después de la declaración de Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Tabar confirmó haber recibido 245.000 dólares en efectivo para realizar una serie de remodelaciones de lujo en la propiedad del funcionario.

Adorni durante su informe de gestión en el Congreso

Según detalló en Comodoro Py, las obras incluyeron pisos, paredes, un quincho, pileta, cascada y otros trabajos realizados sobre un lote de 400 metros cuadrados durante un período de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. La magnitud de las reformas llamó especialmente la atención porque el monto declarado supera ampliamente los 120 mil dólares que, según trascendió, Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Entre los gastos más llamativos aparece una parrilla premium valuada en alrededor de 15 mil dólares, además de la construcción de una pileta con cascada y otras mejoras de alto costo que incrementaron notablemente el valor del inmueble. El contratista además entregó documentación respaldatoria -presupuestos, contratos y facturas- y dejó su teléfono celular para que la Justicia perite las conversaciones mantenidas tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.

La causa ahora también apunta a reconstruir el circuito financiero utilizado para afrontar las obras y determinar si existe una desproporción entre los ingresos declarados por el funcionario y el crecimiento de su patrimonio. En paralelo, este miércoles deberá declarar Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo -una de las jubiladas que habría prestado dinero al jefe de Gabinete- y socio de Pablo Martín Feijoo, vinculado a la operación de compra del departamento que Adorni adquirió en Caballito.

En ese contexto explosivo, Feinmann decidió correrse del silencio y enviarle un mensaje político directo al funcionario. "La lealtad no es declamar. Es ser eficaz. Y hoy, esa eficacia está en duda", disparó. Luego, avanzó todavía más al sugerirle que abandone el cargo para evitar un desgaste mayor sobre el Presidente: "Por eso, si de verdad querés ayudar, hacé lo que pocos hacen en la función pública: correrte a tiempo. Irte no es perder. Quedarte, hoy, es insistir en el error. Irte, ahora, es corregirlo".

El oficialismo montó un blindaje político para sostener a Adorni en Diputados

En el tramo final de la carta, el conductor hizo hincapié en el impacto político que el caso podría tener dentro del propio oficialismo. "El Presidente necesita aire. No ruido. No es pedirte la renuncia. Es ayudarte a pensar", concluyó Feinmann. Mientras tanto, en Comodoro Py la investigación sigue avanzando y cada nuevo testimonio amplía el foco sobre las operaciones inmobiliarias, los pagos en efectivo y las refacciones millonarias que hoy colocan a Adorni en el centro de la tormenta política y judicial.