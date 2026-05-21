Carmiña confesó sentirse "muy humillada" y defendió a Mavinga: "Es una víctima más de la producción de GH"

Carmiña Masi cuestionó a la producción de Gran Hermano y defendió a su ex compañera Jenny Mavinga, luego de que le dieran a la centroafricana la posibilidad de permitir que la paraguaya regrese a la actual temporada del reality, de la cual fue expulsada por comentarios racistas contra su compañera a pocas semanas del inicio del programa. Además le pidió a su comunidad que no ataque a su ex compañera.

"Me siento muy humillada, muy expuesta. Siento que lo que le hicieron a Mavinga también fue una humillación", confesó entre lágrimas la periodista guaraní, en un video que subió a sus redes sociales a partir del escándalo que se desató con el programa de GH del último miércoles, en el cual la producción dejó en manos la africana la posibilidad de que ingrese su ex compañera.

"Mavinga es una víctima más de la producción de GH con lo que hicieron ayer: lavarse las manos por el tema del repechaje", señaló Masi. "Esto escapó de Mavinga también. De verdad quiero salvar a ella de este tema", insistió enseguida, tras lamentar tener que hacer la publicación con toda la cara inflamada por llorar. También le pidió disculpas a los periodistas porque decidió no "ir a ningún programa" a referirse a lo sucedido. "No quiero tocar el tema. Para mí se acabó con lo de ayer", lamentó.

La intención de Carmiña con el video, de acuerdo a lo que manifestó, es pedirle a las y los fanáticos que cesen con los ataques a Mavinga en las redes sociales, donde desde que sucedió esto no pararon de agredir. "Le pido a la gente que corten con eso", reclamó la paraguaya, quien menos de 24 horas antes se perdió la posibilidad de un Golden Ticket para volver al programa que le había ofrecido Santiago del Moro.

"Mavinga, todavía no digas nada. Pero solo te comento que el Golden Ticket para Carmiña está en tus manos. ¿Vuelve o no vuelve?", le planteó el conductor. "Yo a Carmiña la perdoné, pero no", respondió la centroafricana, tras lidiar con la enorme responsabilidad que le delegó la producción del programa.

Luego de la incómoda situación que causó polémica entre el público y generó hasta insultos racistas y xenófobos en los comentarios del vivo, Carmiña subió una historia donde relató cómo se sentía después de lo ocurrido: "Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida".