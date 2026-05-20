Polino destapó la olla de los Martín Fierro y contó que la bajaron a Mirtha para que gane Wanda

Marcelo Polino destapó la olla de los últimos Martín Fierro a partir de la polémica que se instaló porque Wanda Nara ganó como mejor conductora y reveló que "alguien" de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) pidió que la bajen de la terna a Mirtha Legrand para allanarle el camino. Además cuestionó que las decisiones del premio las tomen la Comisión Directiva y el canal que transmite y que no haya asambleas para definir las nominaciones.

"Me parece que haberla bajado a Mirtha Legrand de la terna de conductora es como que la habilitó más a Wanda a quedar como ganadora", soltó el periodista de espectáculos en una entrevista con Los Profesionales, el programa que conduce Florencia de la V en El Nueve. Polino deslizó que "alguien desde algún lugar pidió" que "La Chiqui" no esté y aseguró que no le parecía bien lo que habían hecho.

"Nosotros somos miembros de APTRA y nunca fuimos invitados a participar en la formación de las ternas. Se supone que somos nosotros los especialistas en el mundo del espectáculo", reclamó enseguida. Cuando le consultaron acerca de quiénes tomaban esas definiciones, esgrimió que solamente "cuatro personas y un canal de televisión", en referencia a la Comisión Directiva de APTRA y, en este caso, Telefe.

Más adelante Polino reclamó que "a partir de nuevas gestiones, todas las ternas" deben ser designadas por los socios, quienes deben ser valorados y jerarquizados. "El socio debe tener decisión. En una asamblea se debe hacer la terna", explicó, en el sentido de que se defina allí qué programas hubo cada año y qué ternas se arman. Según argumentó, esto es para que no venga "un canal que a dedo marque las ternas que le convengan", algo que muchas veces sufrió de manera personal.

Wanda Nara se llevó el de mejor conductora y despertó la polémica.

El periodista también protestó por el trato que recibieron algunos miembros de APTRA. "A los que tenemos carita conocida y tenemos lengua larga nos ponen en las primeras filas", graficó, mientras que indicó que "al resto de los socios, que se están bancando desde hace más de 30 años" no les dan un lugar importante. "A gente mayor la mandan al lado del baño", describió en relación a la última gala del Martín Fierro.

La polémica alrededor de que Wanda gane como mejor conductora ya había levantado polvareda a partir de los reclamos de algunos de sus colegas y las confesiones de Georgina Barbarossa, quien aseguró que la del lunes pasado fue la última gala del galardón a la que concurrirá. Durante este miércoles fue su madre, Nora Colosimo, quien la defendió y destacó el rating que hicieron los productos que condujo.