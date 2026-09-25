¿QUÉ? 5 películas WTF que Hollywood está preparando y probablemente no tenías idea.

Mientras todo el mundo habla de Marvel, DC, Star Wars y las grandes secuelas, hay producciones mucho más insólitas que avanzan lejos de los grandes titulares. Algunas tienen elencos inesperados, otras recuperan personajes olvidados y varias tienen premisas que parecen inventadas, es que pareciera que a Hollywood se les terminaron las ideas.

Estas son 5 películas que probablemente no sabías que están en camino (Parte 1)

1. La secuela de Once Upon a Time... in Hollywood

Once upon a time

Brad Pitt volverá como Cliff Booth, pero esta vez hay una diferencia enorme: Quentin Tarantino escribió la historia, pero no estará detrás de las cámaras.El encargado de dirigir será David Fincher, responsable de Seven, Zodiac y El club de la pelea. Así, uno de los personajes creados por Tarantino tendrá una nueva aventura bajo las órdenes de un director con un estilo completamente diferente.

2. Cuatro películas sobre The Beatles

Peli beatle

Esto directamente parece una locura. Sam Mendes está preparando cuatro películas sobre The Beatles, cada una contada desde la perspectiva de uno de sus integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Las historias estarán conectadas y funcionarán como un enorme proyecto cinematográfico sobre la banda. No es una biopic.

3. Guerra mundial Z 2

Guerra Mundial Z



Ya pasaron muchos años, pero la pelicula protagonizada por Brad Pitt llegó a los cines en 2013 y durante años una continuación pareció cada vez más improbable. Ahora la segunda parte volvió a tomar forma y Pitt tiene previsto regresar como Gerry Lane. Más de una década después, los zombis podrían volver a ocupar las pantallas con una combinación explosiva.

4. "Buddy" comedia de terror inspirada en Barney

Barney

Sí: el dinosaurio violeta Barney tendrá una pelicula inspirada en el personaje. Pero no necesariamente será la aventura infantil que muchos recuerdan. La idea es reinventar al personaje y llevarlo hacia un tono mucho más extraño, adulto y sangriento. Después del fenómeno de Barbie, resulta difícil no preguntarse qué otro personaje inesperado puede recibir el mismo tratamiento.

5. Jeff the Killer

Jeff the Killer

Internet también llegó al cine con uno de los personajes más famosos de las creepypastas (historias de terror cortas que se comparten en foros y sitios web de internet con el fin de asustar a quienes las leen) tendrá su propia historia de terror.

















