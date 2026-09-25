Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo tras años de guerra judicial: qué pasará con Matilda

Después de años de enfrentamientos, reclamos y presentaciones judiciales, Luciana Salazar y Martín Redrado finalmente llegaron a un acuerdo que pone punto final al extenso conflicto que mantenían, principalmente por la manutención de Matilda Salazar.

La resolución se produjo el pasado jueves durante una nueva audiencia de conciliación. Se trataba de la última instancia prevista para intentar acercar posiciones y, aunque podían presentarse únicamente sus abogados, Salazar y Redrado decidieron asistir personalmente y encontrarse cara a cara para avanzar en el cierre de la disputa.

Luciana Salazar y Martín Redrado finalmente llegaron a un acuerdo

La noticia fue confirmada por Paula Varela en Intrusos, donde explicó que esta vez las negociaciones llegaron a buen puerto. El entendimiento no solo contempla la situación vinculada a Matilda, sino también los distintos litigios que permanecían abiertos entre la modelo y el economista.

Uno de los puntos centrales establece que Redrado será responsable de los gastos de Matilda hasta que alcance la mayoría de edad. Además, el acuerdo permite resolver las diferencias y reclamos judiciales que se acumularon durante los últimos años. Sin embargo, los detalles específicos no saldrán a la luz. Las partes firmaron una cláusula de confidencialidad , por lo que no se conocerán públicamente las condiciones económicas ni el resto de los términos establecidos en el convenio.

Varela contó que, una vez terminada la audiencia, se comunicó con Luciana para conocer cómo atravesaba este nuevo escenario. La respuesta de la modelo fue contundente: "Vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz". Con el entendimiento alcanzado, quedarían saldadas las diferencias entre ambos y finalizarían los reclamos judiciales que protagonizaron durante años.

Luciana Salazar festejó públicamente el acuerdo que consiguió con Redrado

Detrás de la negociación también tuvieron un rol fundamental los abogados de las partes. Bernardo Beccar Varela, en representación de Redrado, y Mariana Gallego, por Salazar, trabajaron en la conciliación que finalmente permitió destrabar el conflicto.

Tras conocerse la noticia, Luciana utilizó sus redes sociales para compartir la felicidad por el cierre de esta etapa. Junto a una imagen en la que aparece abrazada a Matilda, escribió: "Se terminò de aca en adelante solo felicidad. Te amo".

Luego publicó otro mensaje dedicado a quienes estuvieron cerca de ella y de su hija durante estos años: "Mi agradecimiento absoluto y de todo corazón a esas personas que estuvieron y están incondicionalmente, que nos ayudaron de todas las formas a mi hija y a mi", comenzó.

El descargo de Luciana Salazar tras el acuerdo que consiguió con Redrado

Y cerró con una frase que no pasó inadvertida en medio del final de su disputa con Redrado: "Lo lindo de saber que hay tanta gente que nos quiere de verdad".

De esta manera, Salazar celebró públicamente el acuerdo que obliga a Redrado a afrontar los gastos de Matilda hasta su mayoría de edad y que, después de años de enfrentamientos, marca el cierre de uno de los conflictos judiciales más extensos y mediáticos de su vida.