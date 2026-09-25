Adentro el "segundo semestre": la canción que todas las que estamos cansadas de escucharlos... queremos escuchar

La falta de resultados del presidente Javier Milei es cada vez más evidente, y el panorama de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027 se complica. En ese sentido, desde el Gobierno nacional anunciaron que el mejor año económico de la Argentina será 2028, en un pedido directo al votante para que dé un salto de fe en las urnas sin importar el presente demoledor que vive. El pronunciamiento recordó al famoso "segundo semestre" que Mauricio Macri agitó durante los primeros años de su mandato.

"Me gustaría comenzar esta exposición con una verdad simple, pero poderosa. Todos los inversores y actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina. Y no sólo en términos financieros, sino también en la economía real", aseguró Milei en la exposición que brindó ante The Economic Club of New York.

El Presidente pronosticó que "las inversiones" que "ya van a gran velocidad" se acelerarán "dramáticamente", y mención en particular a "Vaca Muerta, la minería y la agroindustria", aunque también mencionó a "los sectores del futuro, que aún no han desembarcado en el país". Además, insistió con una promesa cada vez menos creíble para la población: "Esto se va a reflejar de forma clara en los salarios y va a solidificar por largo plazo el apoyo al cambio radical de modelo económico que le propusimos a la población.

En su discurso, Milei autoproclamó a su Gobierno de su pronóstico, cuando aseguró que no era "un evento azaroso", sino "la continuidad natural del rumbo" que se propusieron "y de todos los cambios" que hizo su gestión en este primer mandato. "Llevamos 27 meses de crecimiento sostenido y hoy el país crece a un ritmo que cuadruplica el promedio histórico de nuestro país", afirmó.

La promesa del segundo semestre de Mauricio Macri quedó grabada en la historia argentina.

Lo cierto es que, mientras el presidente vende ese panorama idílico ante el mundo, los indicadores más recientes confirmaron el mal momento político y económico del modelo actual. Las complicaciones en la imagen como figura de Milei son cada vez más contundentes sin importar la orientación política que pudieran tener algunas consultoras y, sólo en los últimos días, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que creció la pobreza, la indigencia, que se paralizó la actividad económica y que la inflación mayorista volvió a pegar un salto.

El segundo semestre

La desesperación de Milei de cara a una eventual derrota electoral motivó un cambio sustancial en los pronósticos que ofrece a su electorado. Mientras que antes prometía ser Alemania en 50 años, Irlanda en 30 y otros países en algunas décadas y lustros, ahora la propuesta ya no es tan a largo plazo, sino que es más bien cercana: en dos años. El problema es que, para comprobar la promesa, el electorado debe volver a votarlo.

Cuando Macri habló por primera vez del segundo semestre recién era julio de 2016. Aunque la promesa de la llegada de las inversiones y las soluciones económicas para las y los argentinos se extendieron algunos semestres más, y comenzaron a tomarse como meme y burla para el entonces presidente. Cuando llegó el momento de volver a las urnas, la carta estaba gastada y tuvo que usar la otra: la de no volver al pasado.

Milei todavía tiene planeado usar la carta de no regresar a lo anterior y también tiene anulada la del éxito económico a la vuelta de la esquina. Muchas veces adelantó un paraíso que nunca llegó. A mediados de abril, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, aseguró que los próximos 18 meses iban a ser los mejores para la Argentina. "Vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento", remarcó durante una entrevista que brindó en el AmCham Summit. Pasó todo lo contrario.