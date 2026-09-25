"Ya te va a engañar": la canción cuando el pibe que te gusta hace agua, por Vani Hussein que se viene en Escobar

Desde hace cinco años, Vanina Hussein no para de cumplir sueños y de emocionarse con una de las cosas que más le gustan en su vida: estar en el escenario y que su público baile con sus cumbias santafesinas. El 22 de septiembre lanzó su último sencillo: "No mires hacia mí", con el que otra vez personificó una historia de amor cotidiana de mujeres comunes. Mientras se prepara para estar el 10 de octubre en la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar, también anticipa que pronto concretará un nuevo sueño: cantar con Víctor Heredia.

En lo que lleva de carrera, Vanina estuvo con Antonio Ríos, "El Pepo" y otros grandes maestros del género y demostró, con las canciones que lanzó, que siente la cumbia como una manera especial de contar historias, tal como demostró con sus anteriores canciones, como "Mucha mujer", "La despechada" y "Vivas nos queremos", como también en "La Leona", la canción que le dejó el apodo como se la conoce en la movida tropical.

Si bien las historias que canta Vanina son de tragedia y despecho, su vida sentimental está encaminada desde hace casi una década. En noviembre cumplirá 10 años de casada con el abogado Miguel Ángel Pierri, quien además de desarrollar su carrera en el ámbito legal, impulsa la de su pareja con El Decano Producciones, la firma desde la que realizan sus videoclips.

Desde sus inicios, Hussein transitó una senda productiva musical y sacó varios temas con las que ganó notoriedad y visibilidad. Por el momento el camino la llenó de sueños que se cumplen y de la posibilidad de sentir la emoción inexplicable que le genera ver desde el escenario cómo bailan y disfrutan el sentimiento que le pone a cada canción.

Me gusta contar estas historias y hermanarme con las mujeres, sentir el lugar en el que estuvieron situadas, ya sea padeciéndolo, sufriendo o estando en el lugar de ganadora

¿Cómo fue el desarrollo de la "No mires hacia mí"?

- Sacar una nueva canción es lograr un sueño más. Es una historia común que tenía ganas de cantar. Fue muy divertido. Las veces anteriores fueron temas más personales. Esta nada que ver. Es más como una linda mirada en tercera persona. Y la verdad que está teniendo muy buena repercusión. Una pone sentimiento. Me costó estar en ese lugar, porque nunca viví algo así. Pero no importa porque ya la hice mía, la hice carne y me encanta escucharla.

Como muchas de tus anteriores canciones, son historias de mujeres normales, de la vida cotidiana. Siempre tuviste una perspectiva desde la mujer. ¿Qué encontrás en ese lugar que te hace sentir más cómoda?

- Me gusta contar estas historias y hermanarme con las mujeres, sentir el lugar en el que estuvieron situadas, ya sea padeciéndolo, sufriendo o estando en el lugar de ganadora. Siempre hay una historia y las historias siempre son de a dos. En "No mires hacia mí" esta mujer, le cuenta que ya estuvo ahí y que no es gracioso lo que está haciendo, que ya le va a pasar lo mismo. Te toca estar enfrente de los hombres y decirles: "Son todos mentirosos, ya te van a engañar".

Vanina Hussein, "La Leona", en su video clip "No mires hacia mí".

Es tener un poco de afinidad y de hermandad con las mujeres. Mis referentes son grandes mujeres, con historias y carreras impresionantes. Me gusta nutrirme de esas historias, me gusta admirar, y me gusta también hacer sentir algo de su vida cuando están escuchando la canción. Siento que para que la hagan propia tienen que sentir que es lo que les está pasando a ellas, a sus madre, a sus hermanas e hijas. Las historias, por más que se repitan, las podemos contar diferente y alguno siempre la hace suya. Para mí, para eso está la música. Si bien es cumbia, que mucha gente por ahí la menosprecia, yo la quiero poner en lo más alto porque es lo común y lo corriente, que parece que se cuenta de una manera diferente.

Este 10 de octubre vas a estar en el Fiesta Nacional de la Flor en Escobar, con tus músicos y tocando todo tu repertorio y todo lo que suelen hacer, ¿qué expectativas tenés?

- Estoy muy emocionada por haber sido convocada. Estamos con toda la banda y ese día incluso va a ser el desfile de las carrozas, donde van a elegir a la reina. Así que qué más que feliz, porque siempre estoy al lado de las mujeres. Las quiero ponderar y voy a estar ese día también acompañando con mi música. Así que los invito a todos a que vayan. Estoy muy contenta, estoy haciendo muchos shows, presentaciones privadas en Zona Norte y en Santa Fe también, y haber sido convocada para esta fiesta la verdad que es muy importante.

Cuando bailan porque alguien los saca a bailar se me llena el corazón. Con eso yo ya me siento feliz.

Estoy muy feliz por cómo me está acompañando la gente, por cómo me van conociendo, por cómo me siguen los que ya me conocen. Siempre estoy tratando de regalarles algo que les guste, que los apasione, que los haga pensar y que los traslade a algún lado con mi música, con mi cumbia santafesina. Voy a ver a la gente bailando, arengando, aplaudiendo y es lo que amo. Cuando estoy en el escenario espero que me acompañen. Pero cuando bailan porque alguien los saca a bailar se me llena el corazón. Con eso yo ya me siento feliz.

Desde que empezaste con tu carrera de cantante cumpliste muchos sueños, cantaste con muchos artistas que quizá no te imaginabas algunos años atrás, ¿qué sueños te quedan por cumplir como artista?

- Estoy con algo. Bueno, lo voy a contar. Porque sé que no se cuentan estas cosas, pero yo lo estoy poniendo todo para que se dé y que estoy ahí por alcanzarlo: cantar con Víctor Heredia. Estoy más que segura de que lo voy a cumplir porque nos tenemos un cariño enorme y sé que me va a guiar para eso. Ya más o menos marcamos el tema que vamos a hacer, pero él está muy ocupado con sus giras ahora y yo también estoy preparando varios shows, pero se va a dar.

Vanina "La Leona" Hussein en su canción "Vivas nos queremos".

¿Y qué otras cosas se vienen a futuro?

- Lo próximo es muy importante. Tengo muchos shows en Santa Fe, ahora vienen muchas fiestas nacionales. Me están convocando para fiestas nacionales, además hago un montón de shows privados y también estoy preparando una sesión especial que está muy linda, que es de cumbia con tango. Se viene mucho ritmo para el verano.