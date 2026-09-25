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La camiseta del último tango de Messi: la Selección presentó una edición especial para su despedida

La Albiceleste estrenará un diseño con el Sol de Mayo como protagonista y detalles dorados en el partido ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental. Las entradas costaban entre $90.000 y $480.000, pero volaron: se agotaron en menos de dos horas.

25 Septiembre de 2026 14:08
La camiseta del último tango de Messi
La camiseta del último tango de Messi

La Selección Argentina presentó la camiseta especial que Lionel Messi vestirá en su despedida ante el público argentino. El martes 6 de octubre, en el Monumental y frente a Benín, el capitán jugará el que será su último partido con la camiseta albiceleste en el país. Para una noche irrepetible, la AFA eligió un diseño que mezcla identidad nacional, homenaje y emoción.

El celeste y el blanco de siempre siguen siendo la base de la prenda, pero esta vez aparecen acompañados por detalles dorados en el escudo de la AFA, la numeración y los remates de la camiseta. El gran protagonista del frente es el Sol de Mayo, que se expande desde el centro del pecho hacia los costados y continúa en la espalda, como un símbolo que abraza toda la casaca.

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La camiseta del último tango de Messi

La edición también incluye el logo distintivo de Messi y un emblema conmemorativo: el número 10 enmarcado por ramas de laureles y el Sol de Mayo, todo en dorado. La colección especial no se limita a la casaca de partido: contempla también short y medias, campera para la salida al campo y camiseta de calentamiento previa al encuentro.

La camiseta del arquero tendrá una identidad visual propia: será verde, dentro de esta misma edición especial. Así, cada detalle de la indumentaria estará pensado para una jornada que reunirá fútbol y despedida, aunque la del capitán será la imagen que quedará grabada en la memoria de los hinchas.

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Messi no estará en los amistosos previos ante Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, ni frente a Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental. El rosarino fue reservado para el partido ante Benín, al igual que Rodrigo De PaulGiovani Lo Celso Nicolás Otamendi. El técnico más querido de todos, Lionel Scaloni explicó que la ausencia de algunos referentes en los encuentros anteriores permitirá darles minutos a los más chicos: "Las puertas no están cerradas, bajo ningún punto de vista. Pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo".

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La cita ante Benín comenzará a las 20 y será la aparición número 208 de Messi con la Selección mayor; cabe recordar que el capitán llega con 125 goles y 68 asistencias con la camiseta argentina, además de una historia de títulos y noches inolvidables que tendrá su capítulo final ante la gente en el Monumental. La AFA prepara un homenaje con los campeones del mundo de Qatar 2022 y un show previo al inicio del partido.

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La camiseta del arquero de esta última etapa de Messi en la Selección Argentina 

Para quienes preguntan cuánto costaba verlo, las entradas salieron a la venta desde $90.000 para las populares y llegaron hasta $480.000 para las plateas medias San Martín y Belgrano. La demanda fue inmediata: los más de 85.000 lugares disponibles se agotaron en menos de dos horas.  

Celeste y blanca, con el Sol de Mayo desplegado y el 10 bordado en dorado, la camiseta será la piel de una última noche en casa, la que acompañará a Lionel Messi cuando vuelva a pisar el Monumental para bailar su último tango con la Selección. ¡Te amamos Capitán! 

Lionel Messi Monumental Selección Argentina

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