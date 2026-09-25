Murió el Negro González Oro: sus palabras sobre el final y la vida hoy duelen distinto

Oscar "El Negro" González Oro murió este viernes 25 de septiembre, a los 74 años, en Uruguay. La noticia entristeció a generaciones de oyentes que durante décadas reconocieron en su voz una compañía cotidiana; por el momento, no se informó una causa médica oficial única de su fallecimiento.

Con 35 años de trayectoria, fue una de las figuras más populares de la radio argentina. Su etapa al frente de El oro y el Moro, por Radio 10, lo convirtió en protagonista de las mañanas de AM y en una de las voces más reconocibles del medio. En 2021 anunció su retiro y, al despedirse del micrófono, resumió su vínculo con la audiencia en una frase sencilla: "Me han hecho muy feliz".

Murió el Negro González Oro

En agosto de 2023 había compartido una reflexión sobre la vida y la posibilidad de despedirse. Sus palabras, leídas hoy a la luz de su muerte, adquieren una tristeza inevitable: "Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz. Dios, si es que Dios, salva mi alma, si es que tengo alma".

Un año y medio después, en junio de 2025, publicó otras frases sobre los encuentros y las despedidas: "Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa"; "Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa" y "respondé esa llamada, el último 'ring' no avisa".

Murió el Negro González Oro

Los mensajes despertaron preocupación y González Oro aclaró entonces: "No todo lo que publico tiene que ver conmigo. La mayoría son frases de gente a la cual admiro, gracias".

En los últimos meses, según información que había trascendido públicamente, atravesaba un deterioro general de salud. Se habían mencionado dificultades respiratorias —incluida la falta de aire al caminar distancias cortas— y problemas de movilidad y equilibrio. También tenía antecedentes cardíacos: en 2017 fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la que le realizaron tres bypass . Sin embargo, hasta el momento no se difundió un parte médico que permita establecer si esas afecciones estuvieron vinculadas con su muerte.

Murió el Negro González Oro

Aunque se había despedido de los medios, volvió brevemente a la televisión en 2023 para conducir Nosotros a la Mañana. Pero su lugar más profundo estaba en la radio: en la intimidad de un estudio, frente al micrófono, hablando con una audiencia que lo acompañó durante años y que ahora vuelve a escucharlo en el recuerdo.

Hoy, aquellas frases sobre el tiempo, las sobremesas y las despedidas resuenan con una fuerza distinta. No porque fueran una premonición —él mismo explicó que muchas eran citas ajenas—, sino porque la muerte vuelve más frágiles las palabras que quedan. Y en el caso del Negro Oro, queda también su voz, su oficio y el agradecimiento que eligió para cerrar una vida entera brillando con un micrófono en la mano.