Martín Redrado rompió el silencio tras el festejo de Luciana Salazar: "No rotundo"

El jueves 24 de septiembre, Luciana Salazar parecía haberle puesto punto final a una de las guerras judiciales más largas de su vida. La modelo celebró públicamente el supuesto acuerdo alcanzado con Martín Redrado y hasta compartió su felicidad en las redes sociales. Sin embargo, la paz duró poco: el economista salió a desmentir una parte clave de la versión que había trascendido.

Todo comenzó cuando Paula Varela contó en Intrusos que Salazar y Redrado habían llegado a un acuerdo para terminar con el conflicto que los enfrentó durante años. Según la información que circuló, el ex presidente del Banco Central se habría comprometido a hacerse cargo económicamente de Matilda Salazar hasta que alcanzara la mayoría de edad. Además, las partes habrían firmado un acuerdo de confidencialidad que involucraría una cifra millonaria y que pondría fin a la extensa batalla entre ambos.

Luciana Salazar y Martín Redrado habrían llegado a un acuerdo

Con ese escenario, Luciana no ocultó su alegría. En sus redes sociales publicó una foto junto a Matilda en la que madre e hija aparecieron abrazadas y muy sonrientes, una postal que fue interpretada como el festejo por el cierre de una etapa que estuvo marcada por fuertes acusaciones cruzadas.

Pero cuando parecía que finalmente había llegado la calma, apareció una versión completamente diferente. Santiago Riva Roy decidió comunicarse directamente con Redrado para conocer su postura y confirmar si efectivamente el acuerdo era tal como había trascendido públicamente: "Quería consultarte por el revés judicial. ¿Vas a apelar?", le consultó el periodista.

Luciana Salazar festejó públicamente el acuerdo que consiguió con Redrado

La respuesta fue inmediata y contundente: "Ningún revés judicial. Habla con mi abogada". Ante la negativa de Redrado, Riva Roy fue todavía más directo y quiso saber qué había de cierto en uno de los puntos centrales de la información: si efectivamente se haría cargo económicamente de Matilda hasta que cumpliera 18 años: " La respuesta es un no rotundo ", respondió Redrado.

De esta manera, el economista rechazó una de las versiones que más fuerza había tomado durante las últimas horas. Sin embargo, el periodista aclaró que sí existiría un acuerdo económico entre las partes , aunque el dinero involucrado no correspondería a la cuota de Matilda ni sería un adelanto de esos pagos.

Redrado no va a pagar.

Los chats que demuestran que Martin Redrado no va a pagar pic.twitter.com/qcERkAhqqK — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 25, 2026

"El no quiere pagar nada", lanzó Pepe Ochoa durante el debate. Su compañero inmediatamente hizo una aclaración para precisar la información: "Sí va a pagar pero una parte minúscula que no corresponde a la cuota alimentaria sino a un acuerdo económico para no continuar con el conflicto". Así, mientras desde el entorno de Redrado buscaron diferenciar el arreglo económico de cualquier obligación vinculada a Matilda, Salazar volvió a meterse en la discusión y dejó en claro que las declaraciones de su expareja no modificaron su estado de ánimo: " Me reí sola. Yo estoy feliz ", respondió Luciana.

Pero no se quedó ahí. La modelo también puso el foco en una de las acusaciones que Redrado había realizado en el pasado y cuestionó por qué habría aceptado cerrar un acuerdo si realmente consideraba que había sido víctima de una extorsión. "Si como dijo el en su momento que fue extorsionado vos firmarías un acuerdo?, Porque vos sabes que si hubiera una extorsión se caen todos los acuerdo. ¿Entonces porque acordás?".

Y agregó otra pregunta dirigida directamente a la postura que, según ella, sostiene el entorno del economista: "Si como supuestamente su entorno dice que lo cerró para que no haya mas litigio y si realmente pensó que la cámara le iba a dar la razón, por qué cerró".

De esta manera, el acuerdo que parecía haber sellado definitivamente la paz entre Luciana Salazar y Martín Redrado abrió un nuevo capítulo de versiones cruzadas. Mientras ella celebra haber terminado con años de conflicto, él rechaza que exista un revés judicial y niega de manera tajante que vaya a mantener económicamente a Matilda hasta su mayoría de edad.