Crece la hipótesis de la "obsesión" de Barrelier por Agostina Vega: encontraron fotos de la niña en sus dispositivos

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una nueva imputación contra Claudio Gabriel Barrelier. El fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno de Córdoba, lo acusó de tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), en una causa independiente del expediente principal por el crimen.

La pesquisa comenzó tras analizar el material secuestrado durante la investigación y fue allí donde los peritos revisaron alrededor de 40 celulares —dos pertenecían a Barrelier— y una computadora entregada por Marianela Palmero, su expareja. Según fuentes judiciales, en los dispositivos del acusado encontraron fotografías previas de Agostina y otros archivos cuya posesión ahora se investiga bajo la nueva imputación.

Claudio Barrelier

El contenido de esos archivos no debe difundirse ni reproducirse y, de acuerdo con la información incorporada a la causa, los hallazgos reforzarían la hipótesis de que el crimen fue planificado y se vincularían con la afirmación del fiscal Raúl Garzón de que Barrelier estaba "obsesionado con la niña".

La nueva acusación se tramita por separado y no modifica la prisión preventiva que Barrelier cumple en el penal de Cruz del Eje por el femicidio. Fue citado a declarar el martes 29 de septiembre en el expediente por tenencia de MASI .

Cómo sigue la causa por el femicidio

El expediente principal ya fue elevado a juicio oral y, según la acusación, el 23 de mayo Barrelier habría aprovechado la relación de confianza que tenía con la familia —había sido pareja de la madre de Agostina— para llevar a la adolescente a su vivienda de la calle Juan del Campillo 878, en barrio Cofico. La reconstrucción fiscal ubica el ingreso a las 22.55.

Claudio Barrelier cada día mas complicado por el femicidio de Agostina Vega

La Fiscalía sostiene que allí Agostina fue abusada y asesinada, y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado y trasladado en un Ford Ka hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Por esos hechos, Barrelier deberá responder por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

Junto a Claudio Barrelier también irán a juicio Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, todos acusados de encubrimiento agravado. La causa principal, además, fue unificada con otro expediente en el que se investiga la presunta privación ilegítima de la libertad de una mujer que habría sido retenida en la misma vivienda de Cofico.