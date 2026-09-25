Así fue el momento de la detención de Susan Sarandon en medio de una protesta contra Netanyahu

Susan Sarandon, Hannah Einbinder y el humorista Caleb Hearon estuvieron entre las cerca de 100 personas detenidas este jueves en Nueva York, durante una protesta pacífica contra la guerra en Gaza y las políticas del gobierno de Benjamin Netanyahu. La movilización se realizó antes del discurso del primer ministro israelí ante la Asamblea General de la ONU.

La protesta comenzó alrededor del mediodía y fue organizada por Jewish Voices for Peace y el partido Socialistas Democráticos de Estados Unidos. Los manifestantes buscaron bloquear el tránsito en las inmediaciones de Naciones Unidas y expresar su rechazo a la ofensiva israelí en Gaza y al conflicto en curso en Irán.

Susan Sarandon en medio de una protesta para la liberación de Palestina

Menos de una hora después del inicio, la Policía comenzó a detener participantes y a colocarles bridas plásticas. En medio del operativo, la multitud gritaba: "¡Netanyahu, no puedes esconderte! ¡Te acusamos de genocidio!".

Imágenes difundidas por medios estadounidenses mostraron a Sarandon esperando ser trasladada por la Policía; sin embargo, este hecho en su vida no fue aislado, sino todo lo contrario: la actriz había dicho recientemente, durante el Festival de Cine de Venecia, que perdió oportunidades laborales en Hollywood por su apoyo público a Palestina.

La actriz Susan Sarandon ha sido detenida durante una manifestación propalestina en Nueva York 🇵🇸 pic.twitter.com/OmP5si0Sla — MANOLO GARCIA ✊ (@ManuelM46139287) September 25, 2026

Por su parte, Einbinder, protagonista de Hacks, también fue detenida y un video de su arresto se viralizó en las redes. En cuanto a Hearon estuvo entre los detenidos junto con las dos actrices.

También participaron de la protesta Cynthia Nixon y Elliot Page, aunque no fueron arrestados. Representantes de Nixon confirmaron que asistió a la movilización, luego de que circularan versiones que indicaban lo contrario.

Manifestación en contra del genocidio en Palestina

La movilización buscó poner el foco en la ofensiva israelí en Gaza, las consecuencias para la población palestina y la continuidad de la guerra, justo cuando Netanyahu se dirigía a los líderes reunidos en la Asamblea General de la ONU. Ahora, el primer ministro israelí enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional vinculada con presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad .

Dentro de la sede de Naciones Unidas, varios delegados se retiraron durante el discurso de Benjamin Netanyahu. Afuera, las detenciones no silenciaron a quienes habían llegado para denunciar la guerra y reclamar por Palestina. Sarandon, Einbinder, Hearon y las demás personas arrestadas se convirtieron en el rostro visible de una protesta que buscó llevar hasta la puerta de la ONU un sólo mensaje: ¡Free Palestine!