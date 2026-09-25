Lali Espósito agotó su tercer River pero Moria Casán frenó en seco su felicidad

Lali Espósito atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Horas después de que se confirmara que agotó todas las localidades para su tercer show del año en River Plate, una inesperada noticia puso el foco en una de sus invitadas más emblemáticas: Moria Casán rechazó participar del concierto.

La ausencia de la One no pasó inadvertida. En otras oportunidades, Lali la invitó a subir al escenario durante ¿Quiénes son?, la canción que compuso inspirada en la diva y que suele convertirse en uno de los momentos más celebrados de sus presentaciones.

Moria Casán rechazó la invitación de Lali Espósito para River

Sin embargo, esta vez Moria no formará parte de la performance y rápidamente volvieron a instalarse los rumores de un supuesto distanciamiento entre ambas. Las versiones ya habían comenzado a circular semanas atrás, cuando Lali no asistió al evento de lanzamiento de la serie sobre la vida de Casán.

Ante las especulaciones, Moria decidió aclarar cuál es el verdadero motivo por el que no podrá acompañar a la cantante en River y descartó que exista un conflicto entre ellas: " Yo no tengo manera de llegar al show porque estoy en el teatro . No se puede cambiar el orden del recital tampoco", detalló.

Lali Espósito se prepara para subir nuevamente al escenario de River Plate

La explicación está directamente relacionada con sus compromisos laborales. La vedette protagoniza Cuestión de Género de miércoles a domingo en el teatro Metropolitan y la función coincide justamente con el horario en el que fue programado el recital de Lali.

De todos modos, la diva dejó en claro que habló personalmente con la cantante sobre la situación y que Lali Espósito comprendió perfectamente sus razones, despejando así las versiones de una posible pelea.