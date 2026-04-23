"Qué belleza de mujer": Facundo Arana defendió a su ex María Susini tras la entrevista con Pampita

Facundo Arana salió a respaldar a su ex pareja y madre de sus hijos, María Susini, luego de la modelo le cerrara la puerta a una reconciliación con él, en el marco de una entrevista que brindó a Carolina "Pampita" Ardohain en Infobae. El actor comentó en las redes sociales del reel de la nota audiovisual realizada y dejó un mensaje cargado de amor y lealtad con la mujer de la cual se separó en el último año.

"Qué belleza de mujer. Tratarán de criticar lo que no puede ser criticado, que si la ropa, que si los árboles, que lo que sea. No hay persona más auténtica que Meri. Abrazo a todos, compas", destacó Arana en un comentario realizado en la publicación de Instagram del medio de comunicación.

El mensaje de Facundo Arana para bancar a su ex pareja María Susini.

El respaldo de Arana a Susini llegó en un momento justo, ya que la mujer se refirió al tema de su separación de manera pública por primera vez, luego de que se conociera la novedad en enero. "Yo estoy separada pero no divorciada de Facundo. Es un proceso, largo, que está encarado con mucho amor porque hay mucha historia juntos. Sí te puedo decir que estamos durmiendo en lugares separados, que nos queremos mucho y nos respetamos", señaló en la entrevista que le hicieron.

Durante la nota que le hizo Pampita, la ex de Arana se refirió de forma positiva a las imágenes que la mostraron junto a él, aun después de su separación pública. "Que nos vean tomando algo es buenísimo. Incluso que lo abrace. ¡Son muchos años, es mucha historia!", afirmó, en tono elogioso en relación al padre de sus hijos India, Yaco y Moro.

La familia de Facundo Arana y María Susini

"La vida da muchas vueltas, pero si volvés con alguien con el que estuviste tanto tiempo es para repactar cosas que molestaban, si no, ¿para qué? Pero yo no estoy en esa etapa", reconoció durante la nota, como una manera de oficializar el hecho de que la reconciliación no está en sus planes.

Susini hasta explicó que no habló del tema hasta el momento para preservar a los suyos. "La verdad es que hace años que estoy en el medio y saben que si yo no quiero hablar, no voy a hablar y cuando quiero cuidar, cuido y cuido en serio. Estaba cuidando a mis hijos, me estaba cuidando a mí, estaba cuidando a Facu, la relación y la familia", precisó.