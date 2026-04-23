La confesión de Vicuña que pone en jaque a la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Mientras la China Suárez está en Turquía con Mauro Icardi, y ambos intentan mantenerse inactivos en redes sociales para no quedar involucrados en nuevos escándalos, hay quienes también forman parte de esta historia y tienen ganas de hablar. En ese contexto, Benjamín Vicuña se sentó en Bondi y ventiló todo.

Si bien el actor no suele exponer su vida privada en los medios, si alguien se sienta frente a Ángel de Brito es casi seguro que alguna declaración terminará en grandes titulares e incluso cruzará el océano hasta Estambul, capaz de incomodar a más de una ex.

Benjamín Vicuña se animó a una entrevista con Ángel De Brito

"¿Con la China cómo está hoy la relación?", preguntó sin rodeos el conductor. Lejos de esquivar el tema, el chileno no solo dio detalles del vínculo actual con la madre de sus hijos, sino que dejó entrever que Icardi sería uno de los motivos del distanciamiento.

"Yo la verdad que hace dos años, estando separados de dos parejas importantes, con hijos y todo, teníamos un muy buen vínculo ", explicó sobre la relación que intentó sostener tanto con Pampita como con la China. Incluso circularon fotos de los hijos de la actriz junto a Pampita, lo que reflejaba esa armonía.

Vicuña sobre la china.

"Espero que el tiempo nos ayude a curar" pic.twitter.com/RCmgkFMcW0 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) April 23, 2026

"De hecho, por momentos... ahí la cagué, me atreví a dar consejos a amigos míos", lanzó con sinceridad. Y agregó: "No es fácil organizar un barco de las dimensiones que yo manejo", en referencia a su dinámica familiar entre hijos, exparejas y trabajo.

" Lamentablemente se desmoronó ", reconoció sobre ese equilibrio que supieron construir tras la separación. El período que menciona coincide con el inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, lo que refuerza la idea de que el futbolista habría influido en el quiebre del vínculo.

NO NO NO NO NO.

La pregunta de Angel pic.twitter.com/Z4KGK3RHGS — pepe ochoa (@pepeochoa88) April 23, 2026

Otro de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando De Brito fue directo a una pregunta que sobrevoló durante años: "¿Siempre fuiste infiel?". A Vicuña le llevó unos segundos responder y hacerse cargo de los rumores que lo acompañaron durante su carrera: "Creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace hoy ser quien soy ".

"Obviamente, de los errores uno no debe estar orgulloso, pero te definen. Tampoco te condicionan o te clasifican", cerró Benjamín Vicuña, en un intento de ponerle palabras a su pasado.