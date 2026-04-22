María Susini desilusionó a todos con la posibilidad de volver con Facundo Arana: "¿Para qué?"

¡No hay vuelta atrás! María Susini, tras días interminables de especulaciones y silencio absoluto, finalmente habló sobre su separación de Facundo Arana en una picante entrevista con Pampita.

La modelo dejó en claro que, aunque aún no están divorciados, su relación llegó a un punto de no retorno. Con una postura firme, Susini dejó claro que no está dispuesta a mirar atrás ni a considerar una reconciliación.

Facundo Arana y María Susini

En enero de 2026, la noticia de la separación entre Arana y Susini dejó a todos tan tristes como sorprendidos; es que después de 19 años de amor y tres hijos en común, la pareja decidió tomar caminos separados. Sin embargo, hasta ahora ninguno había querido dar detalles sobre el tema pero fue en una íntima charla con Pampita que María rompió el silencio y dejó frases que resonaron fuerte en los corazones del fandom de esta ex pareja.

"Yo estoy separada pero no divorciada de Facundo. Es un proceso, largo, que está encarado con mucho amor porque hay mucha historia juntos. Sí te puedo decir que estamos durmiendo en lugares separados, que nos queremos mucho y nos respetamos", confesó Susini, dejando en claro que la separación está llena de cariño y respeto mutuo.

En cuanto a las imágenes recientes donde se los vio compartiendo momentos juntos, María fue contundente: "Que nos vean tomando algo es buenísimo. Incluso que lo abrace... ¡son muchos años, es mucha historia!". Pero no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones: "La vida da muchas vueltas pero si volvés con alguien con el que estuviste tanto tiempo es para repactar cosas que molestaban, si no, ¿para qué? Pero yo no estoy en esa etapa".

Cuando Pampita mencionó que Facundo había dejado "la vara muy alta", María reaccionó entre risas: "¿Estás haciendo lobby? ¿Qué te pasa?". Pero luego lanzó una frase que dejó claro su enfoque actual: "Está lleno de seres adorables en el mundo, tiene que ver con lo que vos elegís".

María Susini y Facundo Arana

Susini dejó en claro que no está buscando pareja ni tiene interés en aplicaciones de citas: "Cuando alguien me gusta, me gusta. Si lo veo, me va a gustar, no quiero andar probando, que me presenten, me aburre".

Sobre su decisión de mantener silencio durante la crisis de pareja, la modelo explicó: "La verdad es que hace años que estoy en el medio y saben que si yo no quiero hablar, no voy a hablar y cuando quiero cuidar, cuido y cuido en serio. Estaba cuidando a mis hijos, me estaba cuidando a mí, estaba cuidando a Facu, la relación y la familia".

Facundo Arana y María Susini