Piqué en modo "vístima": habló sobre Shakira, la criticó y fingió demencia

El mundo moderno exige tomar postura por todo, absolutamente todo... Por eso hay solo dos tipos de personas: las que están en el team Shakira y los que están del lado de Gerard Piqué. Aunque usted no lo crea, en 2023 se cumplen dos años de la tremebunda novela que protagonizaron el ex jugador de fútbol y la cantante latina más querida del mundo.

A dos años de los cuernos de Piqué a Shaki -que quedó destrozada y que pudo darle un reset a su vida facturando con cuatro canciones que hicieron trizas a su ex- era sabido que él no iba a decir ni una sola palabra, ya sea por miedo, por vergüenza o simplemente por decoro... no podía embarrarla más.

Shakira y Gerard Pique

Si bien la colombiana aprovechó cada momentico que le presentaba la vida para hundir al infiel de su ex, Piqué se animó a hablar recién ahora y claro, sacó la carta de víctima que cualquier traidor juega.

La entrevista fue un nuevo dardo en el corazón para Shakira: la hizo con Jordi Basté el programa radial español El Mon (RAC1) y dio a conocer detalles inéditos sobre la separación, aunque no se atrevió a nombrar a la colombiana empoderada.

"Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto", dijo el ex jugador retozando un angustioso papel de víctima y siguió: "La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia".

Además fue claro con un punto: "La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo". La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿cómo es realmente Piqué? ¿Es el infiel empedernido que destrozó a Shaki o es esta nueva versión un poco más recatada, el pobre chico al que la vida le jugó una mala pasada? La respuesta la sabrá cada uno con el pasar del tiempo que todo lo cura. Hasta ahora las respuestas de Piqué fueron bastantes confusas...

Shakira y Gerard Pique

Sobre las acusaciones que no pararon de caerle desde junio de 2022 cuando saltó la ficha de su infidelidad con Clara Chía Martí explicó: "Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales" y, sin nombrarla habló sobre su ex novia: "No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado". Al mismo tiempo que decía esto se echó para atrás como un perrito arrepentido: "¡Tampoco lo quiero porque es privado!".

Nadie se imaginó lo que podía hacer una Shkira enojada, ni el mismo Piqué que fue tremendamente atacado, bastardeado, zarpado por el ecléctico fandom de la colombiana: "La gente dice unas cosas por Twitter y estoy convencido de que te lo encuentras por la calle y te da un abrazo y te pide una foto". Piqué es como un junco, que se dobla pero sigue en pie, sobre las situaciones de bullying explicó: "En Madrid jamás me he encontrado a una persona que me critique, jamás. Y he ido muchas veces con la Selección", dijo un poco nervioso.

Clara Chia y Gerard Pique

Querido lector: ¿recuerda cuando Piqué se presentó a una entrevista manejando un Twingo y portando un reloj Cassio para provocar a Shakira? Bueno, refirió a esos momentos que pusieron a más de uno con los pelos de punta tras doblar la apuesta de la canción con Bizzarrap que decía: "Yo valgo por dos de 22; Cambiaste un Ferrari por un Twingo; Cambiaste un Rolex por un Casio; Vas acelerao', dale despacio".

Lo que dijo sobre ese pase de comedia dramática fue: "A mí me gusta provocar. Me gusta la polémica, pero una polémica verbal, bien llevada". Empero aclaró: "De ahí a pasar a la violencia eso no lo entiendo".

El último papelón de Piqué

Además de haber pasado vergüenza desde que se separó de la diosa colombiana (en 2022) que le dedicó las canciones "Te Felicito", "Monotonía", "TQG" y la Music Session junto a Bizarrap, Piqué pasó las de Caín en un acto en el que quiso firmar una camiseta.

El día de la desgracia que lo puso de nuevo frente a las risas del mundo entero fue el 25 de octubre de 2023 en la presentación de la Kings League Américas, donde asistieron influencers, gente reconocida del ambiente futbolístico y de la cultura española.

Desde un balcón, un niñito sostenía una camiseta del Barcelona. Casi en estado de desesperación, Piqué se acerca al balcón, quiere estirar sus manos para firmar el autógrafo pero no se da cuenta del tremendo pozo que lo separaba de su ¿único? fan. El resultado: Piqué se va a pique.