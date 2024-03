"¿Qué estará haciendo el amor de mi vida?": la nueva indirecta de Lauty Gram a la "China" y su frío desaire

Pasó un año del día en que la China Suárez le puso punto final a su relación con Rusherking, poco antes de poder celebrar incluso su primer aniversario. Al momento de separarse, la actriz destacó que el cantante había sido la persona con la que ella quería "envejecer" y que pocas roturas le dolieron tanto como aquella, aunque dos meses más tarde, se vio envuelta en un nuevo vínculo amoroso con un colega directo de su ex con el cual todavía sigue investigando la vida: Lauty Gram.

Eugenia "la China" Suárez

En junio se despertaron los primeros rumores de amor y fue a partir de cosas tan simples como pequeñas interacciones en redes sociales. Pero todo aumentó cuando sin decirlo, salió a la luz que ambos estaban compartiendo el mismo hotel en Uruguay y hasta de paseo por el país vecino sin ánimos de esconderse.

Después de aquel viaje en Uruguay y de demostrarse cariño en las redes sociales, además de demostrar que compartían distintos espacios juntos, todo se volvió mucho más formal cuando el joven de 22 años lanzó una canción que le dedicó completamente a la China: "Mayor que yo". La letra trata de que le "encanta" esa mujer y sin mencionarla directamente, la ex Casi Ángeles la disfrutó, bailó y gozó en varias ocasiones haciendo hincapié en que amaba esa canción.

Canción de Lauty Gram

Pasó el tiempo y en él mientras tanto a ambos hacían malabares para dilatar el blanqueo. En principio, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio contestaba que no quería hablar de su vida privada porque así estaba bien, mientras que el cantante de cumbia destacaba que estaban "muy bien juntos" pero yendo "lento y tranquilo" sin apresurarse.

Después de aquellas declaraciones, ambos viajaron hacia Miami a fines de diciembre para celebrar el cumpleaños de él, pero más allá de no mostrarse en imágenes juntos, todo lo posteado indicaba que se encontraban en el mismo lugar. No obstante, luego de ese viaje todo se terminó y no volvieron a tener vínculo o al menos a la vista de todos.

Lauty Gram.

¿Qué fue lo que pasó? Si bien no hay motivos ni razones para su distancia, a la ex pareja de Benjamín Vicuña se la comenzó a vincular fuertemente con Marcos Ginocchio y ella, en varias ocasiones, volvió a declarar que estaba disfrutando de la soltería y que no tiene ganas de estar en pareja, ni enamorada en este momento.

Pero todo lo contrario respondió Gram, que al parecer, un poco le cuesta superar su amorío con la China por sus entredichos. Hace tan sólo dos semanas, confirmó en diálogo con Majo Martino que su corazón está "muy bien" y que actualmente se encuentra en pareja, confirmando de esta manera que el vínculo con Suárez seguía vigente.

Ahora, además de hacer esas declaraciones, también posteó una historia en su cuenta oficial de Instagram preguntando por "el amor de su vida". Según trascendió, la "China" entró en cólera cuando se enteró de las declaraciones en off y habría levantado el teléfono para dejarle en claro, una vez más, que no tenía intenciones de blanquearlo.

"¿Qué estará haciendo el amor de mi vida?": Lauty Gram preguntó por la China Suárez

"¿Qué estará haciendo el amor de mi vida?", escribió a la par que la protagonista de "Abzurdah" niega tener algún tipo de relación con él. "No estoy en pareja, yo sé que es raro verme a mí soltera, pero no estoy en pareja y no quiero estar en pareja. No me quiero enamorar de nadie", declaró.

Un desaire más, que se suma a la historia inconclusa con Rusherking. Y es que, mientras el trapero no para de intentar forzar el blanqueo, la "China" dejó de seguir en las redes sociales a Ángela Torres, a quien se la involucra amorosamente con el ex de Suárez. De novela todo.