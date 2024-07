Revelan la millonaria herencia que dejó Matthew Perry y su llamativa cláusula "anti bastardos"

Matthew Perry, conocido por su interpretación de Chandler Bing en la icónica y extremadamente exitosa sitcom Friends, falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. El actor fue hallado muerto en la bañera de hidromasaje de su domicilio, ubicado en Los Ángeles, y según los resultados que arrojaron los estudios forenses, el deceso se produjo por efectos agudos de la ketamina. Los análisis descartaron el consumo de alcohol y otras drogas en sangre.

El hermetismo con el que se trató su muerte hasta que finalmente la autopsia reveló que murió ahogado en su jacuzzi bajo los efectos de la ketamina generó un gran revuelo en las redes sociales y la misma controversia giró en torno a quién heredará el millonario patrimonio del actor, así como también la fastuosa mansión de Los Ángeles. Si bien hasta ahora no habían trascendido los números, un medio británico se hizo eco de estos datos en las últimas horas.

Matthew Perry

Sin ir más lejos, el portal The Us sun tuvo acceso a los documentos judiciales por la causa del fallecimiento de Matthew Perry y difundió el patrimonio millonario que dejó el ex Friends, además -claro está- el contenido de su testamento. Según los documentos judiciales, el actor que ganaba millones por su personaje de Chandler en la popular serie de diez temporadas en la bella ciudad de Nueva York, tenía una riqueza personal de 1.596.914,47 de dólares al momento de su fallecimiento. A sus fondos personales, se le agregaron los de un fideicomiso establecido como "Alvy Singer Living Trust" que está valorado en más de 120 millones de dólares.

Matthew Perry en el reencuentro de Friends.

Los beneficiarios de esta fortuna, según el testamento del actor, fueron su padre John Perry, su madre Suzanne Morrison, su media hermana Caitlin Morrison y su ex novia Rachel Dunn, quien fue su pareja desde el 2003 al 2004. Además, la celebridad estableció en su testamento una cláusula que excluye de su patrimonio a cualquier hijo que pudiera salir a la luz posterior a su muerte. "He omitido intencionalmente de este testamento y del fideicomiso cualquier disposición para cualquiera de mis herederos, descendientes, familiares u otras personas que no estén nombradas", detalló Matthew en los documentos.

Matthew Perry

Por otra parte, el difunto artista "también omito intencionalmente a los hijastros o hijos adoptivos que tenga ahora o pueda tener más adelante". El documento de la autopsia señaló que al actor le habrían recetado la sustancia para afrontar depresión y ansiedad. Sin embargo, los medios estadounidenses abordaron la posibilidad de que haya terceros involucrados y que le habrían suministrado "una fuente secundaria" a la sustancia que consta que el actor consumió.