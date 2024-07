La ex de Castillo la acusó de haber sido la tercera en discordia y Cinthia la liquidó: "Siempre estuvo celosa"

Ante Ángel de Brito, Cinthia Fernández admitió haber empezado un romance con el abogado que la llevó a ganar la batalla judicial que mantuvo por años contra Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. Este no es otro que Roberto Castillo, con quien no sólo comenzpoi a mostrarse con más frecuencia en las redes sociales sino que además admitió estar manteniendo arrumacos con él desde hace poco más de un mes. Exactamente están juntos desde "hace más o menos un mes y medio". O al menos, así lo confirmó la panelista y modelo durante su paso por el canal de streaming Bondi Live.

Castillo le permitió a Cinthia vencer a Defederico en su guerra judicial por la cuota alimentaria de sus hijas.

Sin embargo, esta confirmación -fiel al estilo de Cinthia- trajo emparejado un nuevo escándalo: la ex esposa del letrado, Daniela Vera Fontana, señaló a la mediática como la tercera en discordia en su relación y el motivo de que su relación con Castillo haya llegado a su fin. "Hace tiempo que no veo sus publicaciones porque Cinthia me bloqueó. Nunca pude ver el famoso video del champán en donde 'la señora' estaba en top en su casa. Muy prolijo de parte del abogado que manejaba el champán", aseguró.

Vera Fontana mantuvo un ida y vuelta a través de WhatsApp con Luis Ventura y Cora De Barbieri, quienes reprodujeron los mensajes en A la tarde (América). "Hace un mes que terminamos. Nos separamos hace exactamente un mes. No puede mentir con eso Roberto Castillo, salvo de que tenga miedo de que lo haya visto antes. Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse", agregó.

El periodista resaltó que la ex del abogado estaba "molesta" y consultada sobre las razones por las que Cinthia la había bloqueado en las redes sociales, remarcó: "Yo en ese momento era la mujer de su abogado. ¡Bastante chiquilina y cul... sucio! Hace tiempo que no veo sus publicaciones. Yo confiaba en mi marido. Aparte, él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me había dicho que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara".

Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana

Y al parecer, Vera Fontana no estaría tan equivocada. Cinthia y Castillo, según trascendió, se conocieron en 2016, cuando la modelo se separó de Defederico y entabló una serie de disputas judiciales contra de el ex futbolista. Castillo comenzó a representarla en una causa penal y luego tomó su caso familiar. En ese momento, el letrado estaba en pareja con Daniela, con quien tiene dos hijas además, Helena y Olivia, y una hija mayor, Pilar, de una relación anterior.

Si bien al comienzo, el vínculo entre los flamantes tortolitos era estrictamente profesional, las cosas fueron cambiando cuando Castillo y Daniela comenzaron a vivir una crisis de pareja. Fue entonces que el abogado se refugió en Cinthia y comenzaron a entablar un vínculo mucho más cercano al de un abogado y su cliente. Sin ir más lejos, se enviaban mensajes que nada tenían que ver con las causas y conversaban sobre sus vidas personales hasta que el amor floreció como una flor en primavera.

Cinthia fue acusada de haber sido la tercera en discordia en la relación de su abogado

Finalmente, Castillo le terminó confesando a la mamá de sus hijas, luego de semanas de insistencia por parte de ella, que estaba viviendo un affaire con Cinthia y eso terminó por dinamitar la relación. Daniela le envió un mensaje a Cinthia, que luego borró, reprochándole de alguna manera su relación y acusándola de haber sacado provecho de la crisis que estaba teniendo con el papá de sus hijas. Esto poco le importó a la panelista de LAM, que la bloqueó de las redes sociales y ahora sostiene que Vera Fontana "siempre estuvo celosa" de ella. "Yo no tengo por qué pelear con ella. Yo no tengo una guerra con ella", dijo Cinthia desde su lugar en el ciclo de América.

De hecho, Cinthia desmintió haber iniciado su romance con Castillo mientras él seguía en pareja y aclaró: "No me hago la buena ni nada, pero también tengo un límite, que no me lo busquen porque me lo van a encontrar, pero trato de respetar porque hay criaturas en el medio. También me separé, también sufrí, también entiendo que pueda tener bronca. También es un combo que debe ser muy jodido para ella porque soy una mina que está muy expuesta. A mí lo único que no me gusta y lo único que quiero aclarar es que yo no estoy con un tipo si está ocupado". En ese momento, acudió a sus compañeros de piso para probar su punto.

Mirando fijamente a De Brito, remarcó: "Ustedes me conocen como amigos y yo no necesito que nadie me cubra el traste, como dijeron en redes sociales. A mí me parece que si un tipo gusta de vos... y bueno, separáte, pero tampoco creo haber sido el motivo. Creo que ellos ya venían mal hace un montón de tiempo". Y fiel a su estilo problemático, remató: "Ella siempre estuvo celosa de mí, me enteré estando con Roberto en pareja. Es un tipo que tampoco se lo merece, es superprofesional".