"Alien: Earth": Xenomorfos, monstruos nuevos y viejas pesadillas al alcance del control remoto

La legendaria saga Alien da un salto inédito con Alien: Earth, la primera serie televisiva ambientada en este universo de terror y ciencia ficción. Pero olvidate de las naves perdidas en el espacio: ahora, el horror se muda a la Tierra... y no viene de visita, viene para quedarse. Aunque no es una secuela directa de las películas, está profundamente inspirada en la franquicia que redefinió el miedo en el cine.

La historia nos sitúa a comienzos del siglo XXII, en una Tierra dominada por cinco mega corporaciones que controlan absolutamente todo: tecnología, economía, información... y hasta la vida misma. Entre ellas, Prodigy desarrolla híbridos sintéticos con conciencia humana, como Wendy, una joven con cuerpo adulto y mente infantil. Su vida da un giro letal cuando la nave Maginot se estrella, liberando una amenaza alienígena que podría acabar con la humanidad.

Como toda buena historia de Alien, hay xenomorfos, sí... pero también nuevos monstruos diseñados para colarse en tus pesadillas. Y entre la sangre, el suspenso y el horror corporal, la serie se anima a plantear preguntas incómodas: ¿Hasta dónde puede llegar la ambición corporativa? ¿Qué significa realmente ser humano? ¿Y cuánto estamos dispuestos a sacrificar para dominar la tecnología... y el universo?

Visualmente, la serie mantiene la estética lúgubre que hizo famosa a la saga, pero le suma escenarios urbanos y terrestres que intensifican la sensación de que el peligro ya no está "allá afuera", sino a la vuelta de la esquina.

Los días de estrenos para que no pierdas la cuenta: todos a las 21hs (ARG)

Capítulos 1 y 2 - Martes 12 de agosto

- Martes 12 de agosto Capítulo 3 - Martes 19 de agosto

- Martes 19 de agosto Capítulo 4 - Martes 26 de agosto

- Martes 26 de agosto Capítulo 5 - Martes 2 de septiembre

- Martes 2 de septiembre Capítulo 6 - Martes 9 de septiembre

- Martes 9 de septiembre Capítulo 7 - Martes 16 de septiembre

- Martes 16 de septiembre Capítulo 8 (Final de temporada) - Martes 23 de septiembre



Alien: Earth es más que un revival: es un experimento ambicioso que combina el terror de supervivencia clásico con una reflexión filosófica sobre el poder, la identidad y el futuro de la especie. Un regreso que no solo busca asustarte... sino dejarte incómodo, inquieto y con ganas de revisar dos veces debajo de la cama.