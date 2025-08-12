Kicillof denunció una campaña "roñosa" en su contra y apuntó contra Milei: "Quieren ganar mintiendo y haciendo trampa"

La brecha política y social se profundiza cada vez más bajo en el gabinete que acompaña a Javier Milei, que parece confundir gobernar con atacar a quienes dejaron el poder o están en otro partido. En este contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó este martes contra el presidente y contra el medio oficialista La Derecha Diario por difundir una nueva fake news sobre su persona.

El lunes por la tarde, Milei compartió un video manipulado con inteligencia artificial de una entrevista a Kicillof, originalmente publicado por el vocero presidencial Manuel Adorni. Tan sólo 24 horas después, el portal oficialista sumó otro golpe al difundir una noticia asegurando que el gobierno provincial "cambió el 80% de los lugares de votación para las elecciones del 7 de septiembre".

El medio oficialista La Derecha Diario difundió información falsa de Kicillof y este salió al cruce

Ante esto, el mandatario provincial se pronunció en su cuenta de X (ex Twitter) y señaló: "ALERTA FAKE: Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa". Además, aclaró que el cambio de lugares de votación no fue una decisión del Gobierno bonaerense, sino "de la Justicia Federal, decisión que cuestionamos".

Y agregó con ironía: "Curiosamente, en medio de las mentiras que incluye este video, se coló involuntariamente una verdad: ¡el 7 de septiembre hay que ir a votar!". En su descargo, también apuntó contra la lista de Milei al describirla como "una boleta oscura, de color violeta, que ataca a jubilados y discapacitados, a la universidad y a la industria. Una boleta con candidatos impresentables que no conocen ni recorren la Provincia, una boleta del presidente que se la pasa en Estados Unidos, pero abandona a Bahía Blanca y a cada ciudad de la Provincia. Pero habrá también una boleta para frenar a Milei, una boleta con los colores de patria que esta gente desprecia: Fuerza Patria".

Kicillof cerró con un párrafo cargado de reproches: "¿Qué es esa foto mía adulterada que pusieron? ¿Qué mente perversa se la pasa haciendo estas cosas? ¿Con qué recursos lo hacen? Cortala Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciéndole al país y a la gente".

Tweet de Alex Kicillof

El posteo también hizo referencia a la polémica ocurrida el día anterior por otra fake news. En la previa de las elecciones legislativas provinciales, Adorni difundió un fragmento de 15 segundos de una entrevista de 54 minutos que Kicillof brindó en Futuröck, en el programa ¿Cómo la ves?. En el video manipulado se ve una pregunta y una respuesta que en la entrevista real no estaban conectadas. El periodista consultaba: "Más que decirle a Milei 'esto no', ¿a qué dice que sí el peronismo?", y la respuesta editada mostraba a Kicillof diciendo: "No tengo... hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla".

A los pocos minutos, la tropa libertaria replicó el contenido. Adorni lo publicó con la palabra "Fin". El vocero presidencial, que conduce un programa de stream donde asegura combatir este tipo de prácticas, quedó en el centro de la crítica. Milei también se hizo eco y escribió: "A confesión de parte".