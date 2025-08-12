Tragedia sin freno: ya son 97 las muertes por el fentanilo contaminado

Luego de los allanamientos a la clínica cordobesa Vélez Sarsfield, los muertos por el fentanilo contaminado por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii llegaron a los 97, un dato nada alentador en el marco de que el fin de semana se habían informado 76 y el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak había intentado llevar calma al advertir que se había frenado la distribución y que restaba hallar 90 mil cápsulas restantes. De acuerdo con las autoridades, las víctimas fatales ascendieron de 90 a 97 en cuestión de minutos, ya que había 9 casos que aun no estaban firmes y que necesitaban ser analizados en profundidad.

De acuerdo a lo que relató el periodista Sergio Farella en TN, las nuevas víctimas se registraron por partes. Nueve figuraron en el Hospital Regional de la ciudad de Bahía Blanca, siete en el Instituto del Diagnóstico de Santa Fe, tres en el Hospital Distrital Evita de Formosa y uno en Córdoba, la misma provincia en donde se realizó un allanamiento por las dudosas estadísticas en relación a muertes y material contaminado aplicado.

El juez federal Ernesto Kreplak.

El viernes pasado la clínica cordobesa había sido allanada en busca de comprobar las inconsistencias. Allí un operativo ordenado por la Justicia Federal intentó descubrir por qué con las 1.693 ampollas contaminadas que se utilizaron, solo se notificaron cuatro casos positivos. Un caso que encendió la alarma y promovió la investigación. Fue por eso que durante el operativo se secuestraron carpetas y las historias clínicas de los pacientes, con el fin de saber si hubo decesos ocultados o encubiertos por el nosocomio privado. Medidas similares se tomaron en Salta, donde directamente se retiró del mercado todos los lotes de fentanilo de HLB Pharma y se los puso bajo custodia judicial.

A la izquierda Jorge Salinas de Laboratorios Ramallo S.A. y a la derecha Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group.

Testimonios durísimos

Las repercusiones de esta crisis sanitaria comenzaron a hacerse eco y los testimonios de los familiares de las y los fallecidos ya se hacen eco en redes sociales, sitios y la televisión. Una mujer llamada Malena Castillo contó ante Splendidi AM 990 que a su hermano "no lo trató ningún clínico ni un cirujano" tras ingresar el 22 de abril a la guardia por un dolor agudo de abdomen y vómitos en el Hospital Italiano de La Plata.

De acuerdo al relato, lo internaron en unidad coronaria pensando que tenía un síndrome aórtico, aunque se descartó lo cardiológico del caso. Al mismo tiempo, y aunque sospechaban que podía ser apendicitis, pancreatitis o algo en la vesícula simiilar, "no lo trató ningún clínico ni cirujano". "Supuestamente pidieron una derivación a otro hospital que nunca llegó", revelaron. "Nos dijeron que lo más fuerte que le estaban pasando era tramadol", agregó.

Según relató, debieron firmar un alta voluntaria para que su hermano sea visto por un médico clínico, aunque una vez allí les dijeron que eso estaba prohibido y los dejaron "con Santiago a las 11:30 de la noche en la calle". Tras eso fue operado de una trombosis isquémica intestinal y, cuando parecía que todo estaba mejorando, su respiración comenzó a fallar, algo que dejó a los médicos tan desconcertados como sus familiares.

Tras su muerte el 8 de mayo, revelaron que pensaron "que podía haber sido por fentanilo" y que les "costó mucho conseguir la historia clínica y el número de lote del medicamento". "Es estremecedor, hay 70 muertos confirmados y se espera que sean más. Nuestro objetivo es la Justicia", protestó la mujer.