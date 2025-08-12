"Fracasada, inútil y borracha": Ángel de Brito destrozó a María Fernanda Callejón en vivo

En medio de las eternas polémicas de la farándula, el nombre de Ángel de Brito siempre termina en el centro de la escena. A veces por revelar secretos de los famosos y, en esta ocasión, porque lo acusaron de ser el periodista que más hace sufrir a la gente. Todo comenzó cuando se viralizó un video de María Fernanda Callejón en el stream Cinco de Copas, donde lanzó munición pesada contra el conductor y su panelista Yanina Latorre: "Para vos, Ángel de Brito, ¡me tenés harta! Veneno puro sos. Me encanta que seas tan venenoso porque, ¿sabés qué? Estás bebiendo de tu propia medicina, y tu compañera también".

María Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito pero la respuesta fue letal

Pero la actriz no se quedó ahí y redobló la apuesta con frases cargadas de desprecio: "Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno, Ángel, sos un diablito".

La respuesta de De Brito no tardó. Desde su cuenta de X, publicó audios de Callejón de la época en que ella formaba parte de LAM, en los que la actriz lo elogiaba abiertamente. Junto a los audios, el periodista escribió sin filtro: "Así contaba Callejón cómo la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneléo) y como siempre, fue desagradecida. Lo hizo con Fort, con Sofovich, con Marixa, etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza".

Para Ángel, esos audios eran la prueba de una fuerte contradicción en la actitud de la ex vedette. Y remató con un mensaje filoso: "Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable, que no sabe cuál es su rumbo ni en la vida ni en la profesión. Que tengan un buen domingo".

La polémica siguió este lunes, cuando el conductor cerró LAM con un segmento que bautizó "Viudas de LAM". Allí, calificó a Callejón de "fracasada, inútil y borracha": "Te le tirabas borracha encima a Mariano Iúdica para seguir en el programa. Así puedo seguir...".

Tweet de Ángel de Brito contra María Fernanda Callejón

Y no se detuvo: "Cuando te arrastrabas hace 20 años atrás para levantarte a Emanuel Ortega. ¿Sabés lo que hacía? Iba a un bar donde sabía que estaba él, lo esperaba en la puerta, entraba como de casualidad... siempre buscando alguien que la mantenga". Para cerrar, De Brito apuntó: "Fue así toda su vida. (Guillermo) Coppola, lo dijo Tauro ayer en Infama, cruza de calles cuando la ve venir. Entonces fijate, en vez de citar la Biblia, qué cosas decís".