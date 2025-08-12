Fantasía desbloqueada: una modelo de Only Fans confirmó que participó de un trío con L-Gante y Romina Uhrig

Mientras todavía salía con Wanda Nara, el cantante Elián Valenzuela -mejor conocido como L-Gante- realizó un trío sexual con la ex diputada nacional y participante de Gran Hermano Romina Uhrig, de acuerdo a lo que reveló una maestra cuyo nombre artístico de Only Fans es Miguelina, quien fuera la tercera parte necesaria de esta historia de acuerdo a sus declaraciones. La modelo reveló que existe un video de la situación.

La revelación la brindó al aire de Sálvese quien pueda, el programa que conduce en América TV Yanina Latorre, una detractora histórica de la ex integrante del reality más famoso de Telefe. Allí vieron el video en el cual Miguelina reconoció que la situación la tomó por sorpresa, pero que no la intimidó.

"No quise preguntar porque estaba otra chica que supuestamente es amiga de Wanda, con la que surgió este trío amoroso, esta fantasía que pude cumplir. Porque la verdad fue una fantasía que pude cumplir", reconoció la modelo de Only Fans, quien enseguida agregó que había sido "con una ex Gran Hermano, Romina". "La única ex Gran Hermano que se me ocurre que se llama Romina es Uhrig", advierte el movilero que la entrevistaba. "Sí, sí. No me salía el apellido", lanza la trabajadora sexual. "¿La ex diputada?", quiso reconfirmar el entrevistador. "Ella. Sí. Bueno, surgió y tenemos el videíto de los tres, ¡pero lo tiene Elián!", confesó la mujer.

El día que Romina Uhrig conoció a Wanda Nara, la modelo le arruinó un omelette por el que competía en Masterchef y Gran Hermano.

Sin entrar en tantos detalles, la mujer sintetizó cómo se dio el encuentro: "Fuimos a la casa. Wanda no fue a la casa. Y bueno, entre baile y baile nos agarra de la manito a los dos, nos lleva a la habitación y dije: 'esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?'. Así que probamos y después me di cuenta y dije: '¡es Romina!'".

La versión descolocó al mundo del espectáculo y puso los ojos sobre L-Gante, quien en los últimos días confirmó la vuelta con su ex y madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, la mujer que le cocinaba los sándwiches de milanesa que vendía antes de que la música le sonriera como lo hizo. Si bien no estaban juntos cuando sucedió esta historia, esta puede generar celos y desconfianza.

Se rompió la amistad entre Daniela Celis, Juli Poggio y Romina Uhrig.

Lo último que se supo de Uhrig es que se ofendió con sus ex compañeras de reality Julieta Poggio y Daniela Celis por una campaña de fotos que hicieron ellas. La bailarina, en ese sentido, contestó públicamente que ellas no tenían la culpa y que no podían decirle a una marca que la llame a Uhrig si no era su intención.