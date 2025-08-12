Mientras Icardi arma el nidito con la China, Wanda Nara factura y presume lo que él ya no puede tener

La novela turca sigue al aire, y sin descanso: mientras Mauro Icardi y la China Suárez juegan a la "casa feliz" en Turquía, Wanda Nara se planta en Buenos Aires mostrando dos cosas: que trabaja... y que pasa tiempo con sus hijas Francesca e Isabella, un guiño para el futbolista que se pierde el crecimiento de las nenas. En modo reality romántico, la ex Casi Ángeles publicó sus primeras postales a solas con el delantero: "Van llegando los muebles que elegimos", escribió, dejando en claro que la mudanza a su nidito en el exclusivo barrio Beşiktaş de Estambul viene con olor a velitas aromáticas, abrazos y un "Te amo" bien subrayado.

La China Suárez presumió su mudanza con Mauro Icardi

Pero mientras en Turquía hay ensamblan vidas en una nueva casa, en Buenos Aires Wanda Nara factura como nunca antes: enfocadísima en su rol de conductora, calienta motores para volver a ser la cara de Love is Blind junto a Darío Barassi, y ya prepara valijas para viajar a México a grabar.

Wanda Nara presume su presente enfocada en su trabajo y en la crianza de sus hijas

Esta vez, sus estilistas de lujo fueron reemplazados por Francesca e Isabella, que eligieron cada look: "Look palito para un domingo de paseos juntas. Tengo las hijas más increíbles del mundo. Me prepararon la valija y todos los looks para mis 3 días en México", escribió la mediática, derritiéndose de amor maternal.

Y como si no fuera suficiente, Wanda Nara dejó un mensaje que suena fuerte en los oídos del delantero del Galatasaray: "La felicidad que tengo no la entenderían, haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita, Netflix". Una frase que, leída entre líneas, podría ser una patada directa a Icardi, quien según ella misma denunció públicamente, en su momento no la dejaba facturar.