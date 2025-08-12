Momi Giardina, de China al ojo de la tormenta: "Me van a declarar Patrimonio de la Humanidad... como ruina"

El regreso de Por el Mundo está dando que hablar. Y no precisamente por las ya clásicas "burradas" de Marley, sino porque esta temporada las figuras invitadas parecen ser el verdadero problema. Mientras en redes se viralizan los videos de las peleas entre Charlotte Caniggia y Alex Caniggia durante su participación, ahora es Momi Giardina quien responde a las críticas que recibió tras su paso por el programa.

Después de entrevistar a Mauro Icardi en Turquía, el conductor y su equipo viajaron a China, donde se sumó como acompañante la integrante de Nadie Dice Nada. Su nombre no tardó en convertirse en tendencia en X (ex Twitter): miles de fanáticos celebraron su característico humor, pero otros cuestionaron su actitud, acusándola de hacer "malos chistes", "creerse graciosa" y, sobre todo, no aportar información sobre la cultura del país.

El humor de Momi Giardina no convenció a los fanáticos de Por el Mundo

Entre los comentarios que recibió tanto ella como el formato, algunos apuntaban: "Un toque reiterativo. Deberían ponerle más información y seriedad a los tapes... y de última reaccionar posteriormente a los lugares que fueron"; "Pudiendo ser educativo, eligen hacer boludeces todo el tiempo, los invitados no aportan nada. Que lo haga Iván de Pineda y van a ver cómo cambia mostrar el mundo y sus costumbres" o "Me parece una falta de respeto e innecesario que pasen todo el tiempo riéndose de todo en cualquier lugar. ¿Tanta inversión para eso? ¿Por qué no recorren circos y teatros con comedias si les gusta reírse tanto?".

Fiel a su estilo irónico, Momi recogió el guante y respondió: "Recibí tanto hate por el programa desde China con Marley que creo que me van a declarar Patrimonio de la Humanidad... pero como ruina. Igual tranqui, las ruinas siempre atraen turismo", escribió en X. Su comentario tuvo repercusión y sus seguidores no tardaron en salir a defenderla: "Acá te bancamos. Te amo momila, se te extraña", le comentaron en referencia a sus días fuera de Luzu por el viaje, mientras otros apuntaron contra los haters: "Todos los que hatean tienen una vida tan pobre que dan pena. Vos seguí viajando y a la gilada...".

Momi Giardina respondió a las críticas que generó su paso el programa de Marley

Pero así como hubo palabras de apoyo, también llegaron críticas más duras: "Creo que ya es muy fingido tu personaje y tu humor, se cumplen ciclos. Fue gracioso las primeras dos semanas de Luzu" o "Sos bastante infumable, no sos graciosa y es espantoso que te esfuerces por serlo. No te sale natural, queda feo y aburre".

Lo cierto es que el nombre de Momi Giardina genera ruido tanto en el mundo del stream como en la pantalla de Telefe. De hecho, podría ser convocada para MasterChef Celebrity. Marina Calabró reveló que el canal ya está tanteando nombres: Roly Serrano "está un 80% confirmado, tiene ganas y experiencia en la cocina", comentó, y sobre Giardina agregó: "Hay muchas chances, ya está en el stream de Telefe por La Voz, reaccionando a las audiciones de los participantes".