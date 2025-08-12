De la ruptura al romance express: Cvitanich y Chechu Bonelli ya tienen reemplazo en el corazón

La semana pasada, Darío Cvitanich hizo su primera aparición pública tras su separación de Chechu Bonelli y se negó a contarle a Andy Kusnetzoff cómo fue la ruptura después de 14 años en pareja, aunque dejó entrever que había ocurrido muchos meses antes de lo anunciado.

El ex futbolista prefiere no dar detalles "por respeto a sus tres hijas", pero le dijo a un cronista de Intrusos: "Pasando la transición que haya que pasar, pero de verdad no pasó nada. Te agradezco por venir, pero no hay mucho para hablar".

Darío Cvitanich no quiere hablar de su separación por respeto a sus hijos

Si bien los protagonistas evitan hablar públicamente, este lunes en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre volvió de sus vacaciones con información fresca sobre el presente amoroso de Cvitanich: reveló que su actual pareja es Ivana Figueiras, a quien la semana pasada se vinculaba con el presidente de la Cámara de Diputados, Adrián Menem. "Allegados a él los presentaron. Ella venía de una ruptura muy dolorosa", contó. La conductora volvió de Miami más filosa que nunca: "A mí Chechu me cae bien, pero parece que ella es un poco intensa y al pibe, después de 15 años, le tenía los huevos llenos", opinó.

Pero el romance del ex futbolista con la ex de Sebastián Ortega no fue la única primicia: Latorre también contó que Bonelli estaría iniciando una nueva relación. "La fueron a buscar varios noteros a ESPN y ella rompe en llanto y entra al canal", relató. Segundos más tarde, Ximena Capristo sumó que la ex modelo está "saliendo con alguien de América".

Tras su separación, Chechu Bonelli ya tendría interesados

"Tiene un festejante, un chico que quiere salir con ella", agregó Capristo. Y tras confesar que había intentado responderle las llamadas, mandó al frente a Martín Salwe. Lizardo Ponce contó que el locutor le negó la situación y se declaró "solo y deprimido". En el mundo del corazón, parece que las despedidas son cada vez más breves. Ni los duelos amorosos duran lo que duraban: hoy las rupturas se procesan a toda velocidad y las segundas oportunidades se buscan sin miedo. Cvitanich y Bonelli son prueba de que, cuando el pasado queda atrás, el presente no espera para volver a intentarlo.