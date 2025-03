Roberto Piazza y su explosivo cruce con Lali Espósito y María Becerra: "Son unas imbéciles"

El reconocido diseñador Roberto Piazza no tiene pelos en la lengua y lo demostró una vez más con declaraciones que sacudieron la escena mediática. A semanas de haber compartido una cena con el presidente Javier Milei y su pareja, Amalia "Yuyito" González, en la Quinta de Olivos, el modisto reafirmó su apoyo al mandatario y lanzó munición gruesa contra las artistas que criticaron la gestión actual. "Son todos espantosos, música espantosa. La palabra reggaetón me da alergia", disparó sin filtro Piazza en diálogo con Puro Show al ser consultado sobre cómo veía a los artistas jóvenes.

Con su estilo inconfundible, dejó en claro que su visión del panorama cultural no es precisamente optimista. "En Argentina está radicado el reggaetón, el mal gusto, la mediocridad, el populismo, el kirchnerismo y toda la mierda esa", agregó. Pero el diseñador no se quedó solo en una crítica a los géneros musicales actuales. Con nombres y apellidos, apuntó directamente contra Lali Espósito y María Becerra, a quienes tildó de "imbéciles" y acusó de haber sido beneficiadas económicamente por el gobierno anterior. "No me importa demasiado Lali y María Becerra", dijo.

Y continuó: "Hay muchas más, tan malas como esas que ahora opinan y hablan, pero cuando estaba la condenada no hablaba ninguna. Nadie decía nada porque estaban todas con el sobrecito". Piazza, quien dice conocer bien a Milei y haber mantenido varias conversaciones con él, sostuvo que al Presidente poco le importan las críticas de las cantantes. "A él no le importa un carajo, se divierte, es histriónico. Tiene cosas mucho más importantes que hacer", aseguró. Sin embargo, el diseñador dejó en claro que, a diferencia de las artistas a las que cuestiona, él jamás recibió dinero del Estado.

De hecho, luego de afirmar que "en Argentina está radicado el reggaetón, el mal gusto, la mediocridad, el populismo, el kirchnerismo y toda la mierda esa", aseguró: "Soy amigo de Javier, conozco sus pensamientos y hemos hablado muchas veces de eso. Son todas minas que han trabajado con la plata tuya, con la mía, con la de la señora que está viendo, con los impuestos, todas bancadas por el kirchnerismo, obviamente". Recordemos que en una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", el diseñador de moda había señalado que: "Yo cumplo 50 años en la industria y jamás le pedí nada al Estado".

Roberto Piazza y Javier Milei

Además de las críticas políticas, en aquella oportunidad Piazza dejó ver su rechazo absoluto hacia la música que domina las listas de éxitos en la actualidad en varias partes del mundo. "Si vos querés cantar tenés que tomar clases de canto y foniatría. Ahora le ponen ese sistema que se llama autotune y esa huevada. Eso no existe", sentenció.

Lejos de preocuparse por la reacción de los fans de Lali o María Becerra, el diseñador redobló la apuesta asegurando que la música que hacen es un producto artificial sostenido por fondos públicos: "Hay pendejos que no son políticos y no son ensobrados, y no les dan lugar. Pero fíjate cómo llenaban un Luna Park porque les daban plata del Estado, plata tuya, de los que están mirando y de la mía, obvio".

Roberto Piazza: "Lali y María Becerra son unas imbéciles"

Las declaraciones del diseñador no pasaron desapercibidas y generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos aplauden su franqueza y su postura anti "ensobrados", otros lo acusan de alimentar una grieta innecesaria en la industria del espectáculo.