Rodrigo Lussich aniquiló públicamente a Ángel de Brito: "No se relaja nunca en la vida"

El video en el que apareció Florencia de la V despidiéndose intempestivamente de los televidentes de Intrusos, programa que conducía hasta hace sólo unos días, todavía trae cola. Es que sus reemplazantes, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares son más polémicos que ella y, si de polémicas hablamos, el que las encabeza a todas es Ángel de Brito.

Sobre este cuarteto de la polémica del espectáculo argentino habló Fede Flowers en su programa Se Terminó la Joda donde tuvo como invitado a Lussich que no se calló nada cuando fue interrogado sobre su relación con De Brito que fue dinamitada varias veces durante los últimos años.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares reemplazarán a Flor de la V en Intrusos

"¿Recibiste la felicitaciones de Ángel De Brito?", preguntó filoso Flowers y Lussich contestó contundente: "Nos dio la bienvenida en las redes, nos dijo bienvenidos a casa bailarines. Está todo tranquilo con Ángel". Sin embargo, no parecen haber tenido un encuentro cara a cara después del escándalo con Flor de la V.

El nuevo conductor de Intrusos además reveló cómo está su relación con Ángel después de cientos de idas y vueltas en sus vidas televisivas: "Estamos en un momento bueno al menos de mi parte y creo que de parte de él también, pero bueno, él es un poco más picante ". dijo Rodrigo y sembró la semilla para una nueva polémica al admitir que De Brito " nunca te deja nunca te deja tranquilo del todo ".

Bajandole un poco la temperatura a lo que podría ser un nuevo conflicto, Lussich explicó cómo es él cuando se enoja: "yo tengo una particularidad con mis enojos, que soy bastante leche hervida, intempestivo y soy vehemente, la gente dice que me enojo y no, es vehemencia".

Sin embargo, su experiencia en los medios de comunicación hicieron que su capacidad para gestionar las emociones sea mucho más eficaz. Es por eso, que el comunicador explicó: "A veces largo y descargo se me pasa. Entonces estoy más liviano y no se me ocurren puteadas nuevas ".

Ángel De Brito

Fueron esas reflexiones sobre sí mismos las que relacionó con las de su ya tradicional contrincante mediático: "Yo con Ángel me dije tanta peste en un momento que me re contra relajé", expresó con cierto alivio aunque remató: " Él no se relaja nunca en la vida ".

Consultado sobre por qué Ángel de Brito no encuentra paz, Rodrigo Lussich reflexionó, lejos del enojo con una frase compasiva para con su futuro compañero en canal América: "Es parte de su negocio, vive 24x7 para su causa", dijo contundente.