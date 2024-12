Dalma Maradona, contundente contra Matías Morla"Yo nunca tuve vínculo con quienes mataron a mi papá"

A poco más de cuatro años de la muerte de Diego Armando Maradona, su hija mayor, Dalma, volvió a apuntar directamente contra el abogado Matías Morla y su socio, Víctor Stinfale, por su rol en los últimos años de vida del astro. En una entrevista con Cenital, la actriz ofreció un relato crudo sobre cómo estas figuras llegaron a rodear a su padre y el impacto que tuvieron en la vida de la familia. "Toda la gente que está involucrada en su muerte, yo nunca tuve vínculo. Eso es algo que casi toda la gente de su entorno no puede decir. O arreglaban para darle una plata, o se sacaron una foto, o no sé qué", afirmó Dalma.

Según su relato, el primer encuentro con Morla y Stinfale marcó un antes y un después en sus vidas. "Mi hermana, mi mamá y yo teníamos muy claro quiénes eran esas personas desde un principio porque el primer vínculo que ellos tienen con nosotros, tanto Stinfale como Morla, vienen a la casa de mi hermana en Tigre a decirnos 'Che, si nos dan una mano para poder manejar a Diego, ustedes se llevan una cometa'. Y nosotras decimos, ´¿qué? No, te equivocaste de casa, te equivocaste de persona, te equivocaste de lugar´. Desde ahí, nos hicieron la cruz", recordó la hija de Claudia Villafañe.

La relación se tensó aún más cuando, según Dalma, los abogados lograron acercarse a Diego pese a la negativa de la familia, lo que llevó a que ella, su hermana Gianinna y su madre fueran excluidas del entorno del ex jugador. "Nos quedamos afuera. No podíamos verlo, mientras ellos manejaban todo. Como lo sacamos cagando, literalmente, ahí fue la cruz y por eso después pasó todo lo que pasó y siempre la culpa era nuestra. Porque ellos, de alguna manera, pudieron llegar igual y después las que se quedaban afuera, lo digo en el sentido de no poder verlo a él, de los negocios, imagínate que me importaba poco y nada, pero sí de no poder verlo a él", relató.

Matías Morla y Diego Maradona

Dalma también habló del impacto que tuvo esa exclusión en su vínculo con su padre y de cómo enfrentó la hostilidad del entorno que lo rodeaba. En un descargo que pareció aludir a Morla, quien se radicó en Italia en 2022, destacó: "Yo vivo acá, yo salgo a la calle, yo llevo a mis hijas al colegio, yo vuelvo, la gente se acerca a sacarse una foto, una palabra de amor, de cariño. Yo vivo acá. La otra persona vive en otro país. Ya no puede vivir acá. Entiendo que su odio hacia nosotras es por eso, y yo te digo, sí. Si yo me encargué de eso, y bueno, yo dije lo que yo pensaba. Digo, no hay audios míos tratándole a mi papá como una mierda".

De esta manera, la actriz fue contundente al rechazar las acusaciones en su contra. "Yo nunca le hablé a mi papá como una mierda. Yo tengo la AFIP perfecta; mi papá debe la AFIP, y todavía lo seguimos pagando", reveló. También expresó su determinación de seguir hablando sobre el caso: "A mí me tenés que matar porque yo voy a seguir diciendo la verdad". El próximo 11 de marzo de 2025 comenzará en los tribunales de San Isidro el juicio principal por la muerte de Diego. Este proceso promete convertirse en un evento mediático de enorme magnitud, no solo por el peso del ídolo, sino también por las acusaciones cruzadas y las figuras involucradas.

Dalma, Giannina y Diego Maradona junto a Benjamín Agüero y Claudia Villafañe.

El juicio se centrará en siete de los ocho imputados, quienes enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual debido a las presuntas irregularidades en la atención médica durante la internación domiciliaria de Maradona en el country San Andrés. Entre ellos, destacan la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque y la enfermera Gisella Madrid, quien será juzgada en un juicio por jurados en una fecha posterior. Cosachov, además, deberá responder por falsedad ideológica tras haber emitido un certificado en octubre de 2020 en el que afirmaba haber evaluado a Maradona en persona, algo que las investigaciones desmintieron.

La profesional enfrenta una posible pena de entre 8 y 25 años de prisión. Dalma y Gianinna Maradona serán testigos clave en el juicio. Ambas insistieron en la necesidad e importancia de "hacer justicia" y de exponer la verdad sobre los últimos días de su padre. Según declaró Dalma, los hermanos Maradona lograron superar sus diferencias para enfocarse en este objetivo común: "Lo hacemos para que la gente sepa qué pasó realmente". Sin embargo, no todo ha sido unidad en el entorno de Diego. El ex amigo de Maradona, Mariano Israelit, acusó públicamente a las hijas del astro de no haber actuado con urgencia para protegerlo.

Gianinna, Diego y Dalma Maradona.

Estas declaraciones generaron un fuerte rechazo por parte de la familia, que asegura que su prioridad siempre fue el bienestar del exfutbolista. La muerte de Diego Armando Maradona marcó un antes y un después en el mundo del deporte y en la vida de millones de fanáticos. Ahora, el juicio busca esclarecer las circunstancias que llevaron al trágico desenlace del ídolo argentino. Con acusaciones cruzadas, una familia que intenta mantenerse unida y un país entero expectante, este proceso promete revelar las verdades ocultas detrás de la figura de uno de los mayores íconos de la historia del fútbol.