Jimena Barón reveló que está embarazada y Daniel Osvaldo no lo soportó: el gesto con el que dijo todo

Dicen las abuelas que la vida da revancha, y Jimena Barón se convirtió en la prueba viviente de aquello: el domingo 15 de diciembre, la modelo anunció su embarazo a través de un posteo en redes sociales y los usuarios la convirtieron en tendencia tras los desafortunados baches que tuvo en el amor.

Luego de criar sola a su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, la cantante apostó nuevamente aquella relación tóxica durante la pandemia, lo que terminó en un fracaso absoluto. Luego de varios romances frustrados, años de terapia y con amor propio ganado, en 2022 blanqueó su relación con Matías Palleiro.

Jimena Barón anunció su embarazo

A través de las redes sociales, Barón mostró detalles de su relación: aventuras viajeras, una nueva casa, convivencia, crianza compartida y mucho más marcó la vida de la joven que tanto anhelaba conseguir un compañero para sus días.

"Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo ", comenzó "La Cobra" en su revelación a través de una seguidillas de imagen en Instagram, donde mostró su pancita acompañada de su hijo y su pareja.

Matías Palleiro presume su primer hijo, aunque actualmente se encuentra involucrado en la crianza del hijo de Jimena Barón

Durante este 2024, Jimena reconoció públicamente su deseo de volver a ser madre, además de admitir su miedo de no ser fértil por su edad. Momo, por su parte, pidió reiteradas veces un hermano y la espera llegó a su fin: "Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha , pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá", añadió.

Matías, quien se convirtiera en padre primerizo pero con la experiencia de vivir con Morrison, también compartió imágenes de estos meses de embarazo donde lo mantuvieron en secreto para resguardar los riesgos del primer trimestre de gestación.

Jimena tras su anuncio en redes sociales

En X, ex Twitter, las reacciones fueron múltiples: "Lo genuinamente feliz que me puso la noticia de Jimena Barón, la vida no siempre te va a devolver lo bueno, pero cuando hacer cosas del corazón y bien, hay posibilidades que si pequeño o grande, te retribuye" o "Está embarazada y creo que estoy mas contenta yo que ella".

Es el ejemplo perfecto de que la vida siempre da revancha", fueron algunos de los tuits más repetidos. Además, fueron varios los cibernautas que volvieron al perfil de Jimena Barón , ya que ocultó su embarazo a la perfección: "No sé cómo no nos dimos cuenta"; "No entiendo cómo escondió la pancita"; "Estaban todas las señales y ninguno se lo imaginó". Pese a las exigencia de su público, la artista respondió algunas preguntas, en la que aclaró no saber el genero del bebe aunque intuye que es un nene, además confesó que ocultar el embarazo en el evento de Tailandia fue todo un desafío por los dress code que debió cumplir: "El pibe se ha subido a todos, los juegos de Disney, le pasó un huracán por arriba, fue a Punta Cana, clavó viaje de surf, Tailandia express y Perú", escribió por los tiempos de embarazo.

Mientras su ex compartió la noticia de su embarazo, Daniel Osvaldo presumió a sus hijos que no crió

La paz duró poco