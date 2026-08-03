Rosalía frenó en seco su show, lloró y pidió de disculpas de nuevo: "Tremenda cagada"

Rosalía volvió a pedir disculpas este sábado durante su primer recital en la Argentina, luego de haber compartido una publicación de Mia Khalifa con una crítica hacia los argentinos tras la final del Mundial 2026. La artista española ya se había disculpado en redes sociales, pero el gesto no había alcanzado para frenar el repudio de parte del público.

En medio de su presentación en el Movistar Arena, la cantante se tomó un momento para hablar sobre la polémica y asumió su responsabilidad con una frase directa: "Le di un reposteo. Tremenda cagada. Nunca tuve intención".

Rosalía en su show presentando Luz en el Movistar Arena

Después, Rosalía eligió recordar su primer encuentro con el público argentino: fue en 2019, durante el festival Lollapalooza, cuando todavía daba sus primeros pasos en una carrera que luego la convertiría en una de las artistas españolas más reconocidas del mundo.

"Me acuerdo de que abría el show con la canción 'Pienso en tu mirá'", contó. Luego cantó a capela las primeras palabras del tema y los asistentes respondieron completando los versos... Ese momento maravilloso es el que el público aplaudió con fervor después de que la artista abriera su corazón.

No hubo ni un solo abucheo para Rosalía en Argentina. pic.twitter.com/yMzfBoX98e — ELDUCK (@elduckpost) August 2, 2026

Rosalía también recordó lo que significó aquella primera presentación fuera de España cuando ella todavía no era una artista con la masividad que tiene ahora: "Nunca me olvidaré de la sensación de 'You made it'. La primera vez que me la dieron fuera de mi país", expresó y enseguida planteó: "¿Cómo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este?".

Conmovida, la cantante destacó el vínculo que mantiene con sus fanáticos argentinos y dejó en claro que su sentimiento hacia el país está marcado por el agradecimiento: "Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra, siempre cantan todas las canciones y le ponen todo", afirmó convencida.

Rosalía: de la cancelación a la empatía

La polémica comenzó después de que España ganara Mundial 2026 al derrotar a la Selección Argentina en la final que se jugó en el MetLife Stadium. Un día después del partido, la ex actriz porno Mia Khalifa publicó desde Nueva York un video en el que simulaba cantar un fragmento de La Perla, una canción de Rosalía que habla sobre un "terrorista emocional", haciendo alusión a alguien que vive de los demás y del que hay que tener "cuidado".

Khalifa acompañó la grabación con una frase irónica: "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia a la caída del equipo argentino frente al español. Rosalía compartió el video en sus historias y muchos usuarios interpretaron el gesto como una provocación.

Mia Khalifa SOSTUVO una campaña antiargetnina desde el comienzo del Mundial

Si bien tanto Khalifa como Rosalía eliminaron luego el contenido, ya era muy pero muy tarde: el video ya había sido descargado cientos de miles de veces y circuló a lo largo y a lo ancho del mundo sin piedad. Sin embargo, en su show del Movistar Arena, Rosalía volvió a poner el cuerpo, pidió disculpas y buscó reparar el vínculo con una audiencia que, pese al enojo, la recibió para cantar junto a ella.