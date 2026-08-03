Milei se puso en modo campaña, afiló el ajuste y reivindicó a los militares: la crueldad de la motosierra no tiene fin

Javier Milei ya juega abiertamente en clave electoral. Tras anunciar que tiene definido a su compañero de fórmula para 2027, el Presidente aseguró que buscará la reelección y descartó aplicar un "plan platita" durante el próximo año. En una entrevista con LN+, sostuvo: "Debería ser reelecto porque cumplí con todo lo que prometí".

El mandatario se presentó como el primer dirigente que cumplió sus promesas y enumeró los resultados que atribuye a su gestión: "Soy el primer político de la historia argentina que cumplió todo lo que dijo", expresó y luego afirmó: "Dije que iba a bajar la inflación, la bajé; dije que la economía iba a crecer, la economía crece; dije que iban a caer la pobreza y la indigencia y cayeron; dije que el que las hace las paga y lo cumplí; dije que iba a hacer bajar la inseguridad y lo hice; dije que me iba a aliar estratégicamente con Occidente, cumplí todo".

Javier Milei

Con tono desafiante, Milei reivindicó el ajuste y las reformas impulsadas por su Gobierno. "Inocencia fiscal, déficit fiscal y modernización laboral las cumplimos, ni los militares se animaron a hacer la modernización laboral " afirmó. También mencionó la baja de la edad de imputabilidad, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, la modificación de la Ley de Glaciares y aseguró: "Le devolvimos a los argentinos u$s100 mil millones, bajamos los impuestos tres puntos del PBI".

Lejos de moderar el discurso, el Presidente prometió profundizar el rumbo económico de la sangrienta motosierra contra la clase trabajadora argentina: "No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas . No me voy a mover de hacer las cosas bien", sostuvo. En esa línea, garantizó la continuidad de la política fiscal y monetaria diseñada junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Javier Milei y Luis Caputo

Milei también defendió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, presentada la semana pasada por cadena nacional. Aseguró que el proyecto apunta al "corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años" y lo definió como "la política más pro pobre que existe". En la misma línea, volvió a sostener que "la inflación es un impuesto no legislado".

Frente al reclamo de quienes todavía esperan una mejora concreta en sus ingresos, el Presidente reconoció que sus anuncios pueden parecer lejanos porque se trata de "una cuestión técnica", pero los presentó como una batalla contra la política: "Es terminar con la estafa de la política a los argentinos". También aseguró que la inflación "va a seguir cayendo", anticipó una reforma tributaria y prometió: "Voy a seguir bajando impuestos". Consultado por la posibilidad de llevar las retenciones a cero, respondió: "Obvio".

💬 "Íbamos camino a convertirnos en Cuba con escala en Venezuela"



🔵 El presidente @JMilei se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a cómo impacta en la economía de los argentinos.



📌 En LN+ pic.twitter.com/G0uV6q4A9L — La Nación Más (@lanacionmas) August 3, 2026

En modo campaña, Milei volvió a apuntar contra Axel Kicillof. El gobernador bonaerense lo había acusado de extorsionar a los mandatarios provinciales para suspender las PASO, pero el Presidente desestimó sus cuestionamientos: " ¿La opinión de Kicillof es una opinión relevante? ", dijo y luego lo calificó de "comunista" y disparó: "Los hechos muestran que no sabe del tema, fue ministro de Economía de la condenada, de la presidiaria, de la chorra (Cristina Fernández de Kirchner)".

El ataque contra Lula da Silva también volvió a ocupar un tramo de la entrevista. Consultado por sus insultos al presidente de Brasil, Milei respondió: "La pregunta es '¿Mentí?'. Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto; estuvo preso por lo cual también es cierto lo de presidiario y, no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto".

💬 "Lo liberaron por una falla administrativa en el procedimiento, no por ser inocente"



🔵 @JMilei ratificó sus dichos sobre Lula da Silva.



📺 En La Cornisa, con @majulluis pic.twitter.com/8lbhf2390S — La Nación Más (@lanacionmas) August 3, 2026

Así, Javier Milei inició su campaña con una fórmula conocida: reivindicación del ajuste contra los y las trabajadoras, promesa de más reformas al Estado y, muy fiel a su estilo, renovó los ataques contra sus adversarios políticos con insultos y vejaciones.