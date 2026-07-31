Rosalía se refugia en su hotel tras llegar a la Argentina: canceló salidas, evita a todos y crece la expectativa por sus shows

La llegada de Rosalía a la Argentina prometía convertirse en una verdadera celebración para sus fanáticos, pero terminó rodeada de un clima de máxima cautela. Después de aterrizar en Buenos Aires durante la madrugada del jueves bajo un estricto operativo de seguridad, trascendió que la artista española decidió mantenerse completamente recluida en el hotel donde se hospeda. Según revelaron en Intrusos (América TV), la intérprete de "Malamente" canceló todas las actividades que tenía previstas para sus primeras horas en el país y optó por no salir de su habitación.

Rosalía arribó alrededor de las 2.15 de la madrugada a FBO Ezeiza, el sector destinado a vuelos privados. Allí la esperaba un importante despliegue logístico que buscó evitar cualquier tipo de exposición pública. Tras descender del avión privado junto a un reducido equipo de trabajo, la cantante abordó una de las cuatro camionetas dispuestas por la producción local, mientras otras trasladaban al personal de seguridad, el staff y el equipamiento.

Además, seis motos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria escoltaron la caravana hasta el hotel donde se aloja, que sería el Four Seasons de Retiro. El operativo fue tan hermético que ni siquiera los fotógrafos apostados en el aeropuerto pudieron registrar el momento en que la artista descendió de la aeronave. Lo que más llamó la atención llegó horas después. De acuerdo con la información brindada en Intrusos, Rosalía decidió modificar completamente sus planes desde que llegó al hotel. "Llama poderosamente la atención que algunas salidas que tenía las suspendió", revelaron en el ciclo de América TV citando fuentes del establecimiento.

Lejos de repetir la agenda que acostumbró en visitas anteriores -con recorridas gastronómicas, encuentros con artistas argentinos y actividades culturales-, esta vez la española habría elegido permanecer completamente aislada. Desde el propio hotel aseguraron que: "No sale de la habitación". Y agregaron un dato que refleja el nivel de reserva con el que se maneja su entorno. "No quiere cruzarse con nadie". Según trascendió, la cantante habría solicitado el mayor nivel posible de privacidad para evitar encuentros con fanáticos, huéspedes o la prensa.

Una Rosalía encapuchada llegó a Ezeiza rodeada de un operativo de seguridad.

El clima de hermetismo no pasa inadvertido y muchos lo vinculan con la fuerte polémica que protagonizó semanas atrás en redes sociales. Rosalía quedó envuelta en una ola de críticas luego de compartir un video contrario a la Selección Argentina tras la final del Mundial. Más tarde eliminó la publicación y pidió disculpas, explicando que únicamente había republicado el contenido porque utilizaba su canción "La Perla". Sin embargo, el episodio dejó secuelas y todavía genera malestar entre parte del público argentino. El aislamiento ocurre justo en la previa de una serie de recitales muy esperados.

Rosalía tiene programadas cuatro funciones completamente agotadas en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, como parte de su LUX Tour, por lo que todas las miradas estarán puestas en cómo será el reencuentro con el público argentino. Mientras tanto, su equipo continúa trabajando en los preparativos técnicos del espectáculo. Aunque públicamente mantiene un perfil bajísimo, un movimiento en redes sociales disparó una ola de especulaciones. Horas después de llegar al país, Rosalía compartió imágenes de la nieve de los Andes y una fotografía donde se destaca el rosario que lleva colgado, un símbolo muy presente en la estética de Lux, su nuevo álbum.

El posteo de Rosalia

Poco después, Bizarrap publicó desde Buenos Aires dos imágenes de un estudio con un micrófono... y dos rosarios colgando. La coincidencia no pasó inadvertida para los fanáticos, que rápidamente comenzaron a especular con una posible colaboración entre ambos artistas. Por ahora no existe confirmación oficial, pero el misterio alrededor de la visita de Rosalía no deja de crecer. Mientras permanece resguardada detrás de un estricto operativo de seguridad y evita cualquier aparición pública, la expectativa ya se traslada al escenario, donde buscará que la música deje atrás la polémica y vuelva a ser la gran protagonista.