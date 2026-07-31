Wanda Nara podrá volver a la Argentina con sus hijas sin la autorización de Icardi: el fallo que lo cambia todo

Mauro Icardi publicó un vergonzoso comunicado hecho con inteligencia artificial pensando que así podía humillar a Wanda Nara en medio de la guerra judicial y mediática que mantienen desde hace meses. Sin embargo, todavía no aprendió que su ex siempre parece tener un as bajo la manga.

Apenas unos minutos después de que el futbolista cerrara su extenso descargo con una frase escrita en mayúsculas: "LOS PADRES TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS", la Bad Bitch apareció con una noticia que puso feliz a más de uno... aunque seguramente no al delantero.

El comunicado de Mauro Icardi

"La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del Padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia ", escribió Wanda en una historia de Instagram que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y en los medios de espectáculos.

Pero eso no fue todo. En el mismo mensaje, la conductora lanzó una fuerte acusación que pareció estar dirigida directamente contra su ex marido: "Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les 'robaron'", expresó junto a emojis de llanto y fuerza, dejando en claro que la tensión entre ambos está lejos de resolverse.

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Finalmente, celebró la decisión y anticipó cuál será su próximo movimiento: "Pronto volvemos a casa", escribió junto al emoji de la bandera argentina.

En otra historia, Wanda compartió el documento judicial que, según mostró, respalda sus palabras. Allí, el Tribunal de Milán, bajo la titularidad de la jueza Cristina Bassi, resolvió autorizar la emisión de nuevos pasaportes para Francesca e Isabella Icardi sin requerir el consentimiento de su padre, Mauro Icardi.

El fallo de la Justicia a favor de Wanda Nara en Italia

La decisión respondió a un pedido urgente presentado por la conductora ante la falta de acuerdo entre los progenitores para gestionar la documentación de las menores. De esta manera, la empresaria consiguió en la Justicia italiana la autorización que necesitaba para avanzar con los nuevos pasaportes sin depender de la firma de su exmarido.

La solicitud, registrada el 27 de julio de 2026, planteó que la intervención judicial era necesaria para proteger el interés de las menores y garantizar sus derechos. Según el escrito difundido por la empresaria, se solicitó que el tribunal adoptara de inmediato " todo procedimiento necesario en interés de las menores " ante la ausencia de consentimiento o colaboración efectiva del padre para la renovación o duplicación de los pasaportes.

Wanda Nara confirmó que vuelve a la Argentina con sus hijas

Mientras tanto, en la Argentina, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país para Icardi, sumando otro capítulo a una batalla que hace tiempo dejó de desarrollarse únicamente en las redes sociales. Con expedientes abiertos a ambos lados del Atlántico, cada movimiento judicial tiene ahora una réplica mediática casi inmediata.

Esta vez, la ironía fue difícil de esquivar: Mauro Icardi reclamó públicamente que "los padres también tenemos derechos" y, apenas minutos después, Wanda Nara mostró una resolución de la Justicia italiana que, según el documento difundido por ella, le permite avanzar con los pasaportes de sus hijas sin necesitar su consentimiento. El delantero quiso cerrar la discusión con un comunicado, pero su ex terminó respondiéndole con una resolución judicial.