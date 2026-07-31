Qué dice la denuncia contra Thiago Medina: una prima lo acusó de presunto abuso sexual y el ex GH salió a defenderse

Un nuevo escándalo envuelve a Thiago Medina, uno de los ex participantes más populares de Gran Hermano. En las últimas horas, una de sus primas presentó una denuncia por presunto abuso sexual en su contra por un hecho que, según su relato, ocurrió hace siete años, cuando ella tenía 12 años y él 17. La causa ya quedó en manos de la Justicia bonaerense y comenzó a investigarse, mientras que el joven rompió el silencio y rechazó de manera categórica las acusaciones.

Thiago Medina

La denuncia fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino y quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, encabezada por el fiscal Juan Pablo Volpicina, con intervención también de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según consta en la presentación judicial, la joven relató que el episodio ocurrió cuando se encontraba acostada en su habitación, mientras Thiago compartía la tarde con su hermano.

De acuerdo con su denuncia, el ex participante del reality ingresó a la habitación, levantó el acolchado, se acostó junto a ella y comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas. Siempre según su versión, al advertir que ella se alteró por la situación, el acusado le dijo: "Si lo contás se va a armar un gran lío familiar". La denunciante sostuvo que durante años guardó silencio por temor y que recién tres años atrás su familia tomó conocimiento de lo sucedido.

En ese momento, aseguró, ambas familias acordaron que el tema no trascendiera del ámbito privado. Sin embargo, explicó que decidió acudir finalmente a la Justicia luego de que una prima -hermana de Thiago- comenzara a hablar públicamente sobre el episodio. Según informaron fuentes judiciales, la joven instó la acción penal, aunque no solicitó medidas cautelares contra Medina.

Thiago Medina

Antes de la denuncia formal, comenzó a circular en redes sociales un audio atribuido a la joven, difundido por el usuario Maatigonz, donde relató por primera vez lo que asegura haber vivido. En ese testimonio recordó cómo comenzó la situación: "Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo, se quedaba a dormir en mi casa. Estábamos... él estaba con mi hermano jugando al Free Fire y yo estaba en la pieza mirando la tele cuando él se viene a acostar conmigo y ahí empezó todo".

La viralización del audio provocó una fuerte repercusión en redes sociales y, pocas horas después, la joven formalizó la denuncia. En el expediente también quedó asentado: "Cuando tenía 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares".

Thiago Medina

En medio del impacto que generó la denuncia, Thiago Medina habló con la panelista Pilar Smith, quien reveló su versión en LAM. Según contó la periodista, el ex participante negó rotundamente los hechos. "Él sabía, desmiente todo. Me dijo: 'Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso'". Además, sostuvo que las acusaciones son falsas y cuestionó la difusión pública del caso. "Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así", dijo en LAM.