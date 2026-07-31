Tragedia sin precedentes en Ceuta: al menos 57 muertos en el éxodo masivo que desbordó la frontera entre Marruecos y España

La frontera entre Marruecos y España vive horas de máxima tensión. Al menos 57 personas murieron durante el intento masivo de ingreso al enclave español de Ceuta, donde en apenas 24 horas entre 50.000 y 60.000 migrantes, en su inmensa mayoría marroquíes, lograron cruzar a pie o a nado hacia territorio europeo en un episodio que ya es considerado la peor crisis migratoria en la historia reciente de la ciudad autónoma.

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El dramático saldo de víctimas fatales convirtió la tragedia en una de las más graves registradas en la frontera sur de Europa. Según el último balance, 89 personas fallecieron durante 2026 intentando llegar a Ceuta, reflejando el enorme costo humano que continúa dejando la migración irregular. La magnitud del fenómeno provocó el colapso total de la ciudad. Miles de personas quedaron varadas en parques, plazas y veredas, mientras otras deambulaban sin rumbo esperando una respuesta de las autoridades. Entre ellas había numerosos menores de edad no acompañados.

El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, describió un panorama desesperante y reclamó la declaración de la emergencia humanitaria. "Se estima que unas 60 mil personas han entrado en las últimas horas, lo que equivale al 70% de la población de Ceuta. La situación es insostenible", advirtió tras reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Para dimensionar la magnitud del episodio, realizó una comparación contundente: "Es como si 34 millones de personas hubieran entrado en España en 24 horas. Una cifra que indica que es absolutamente imposible absorber esta presión".

El mandatario local también expresó el impacto que vive la población. "Hay una sensación de inquietud, impotencia y, en algunos casos, abandono", aseguró. Más tarde, con el aumento del número de fallecidos, reiteró el profundo dolor de la ciudad frente a una tragedia que continúa agravándose. La mayoría de las víctimas perdió la vida intentando alcanzar Ceuta por mar. Muchos se ahogaron durante el cruce, mientras que otros murieron aplastados en la estampida registrada junto a la valla fronteriza del espigón de El Tarajal.

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Las imágenes difundidas desde la zona muestran playas cubiertas de boyas, zapatillas, mochilas y pertenencias abandonadas por quienes intentaron alcanzar territorio español. Mientras tanto, del lado marroquí, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos de advertencia para intentar frenar el avance de miles de personas que continuaban acercándose a la frontera.

Frente a la gravedad de la situación, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó de urgencia a Ceuta y calificó lo ocurrido como una agresión directa contra España. "Lo que ha sucedido es una violación territorial de España, de las fronteras", afirmó. El mandatario sostuvo además que las organizaciones dedicadas al tráfico de personas aprovecharon una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que limita las devoluciones automáticas de migrantes interceptados en el mar.

Al mismo tiempo confirmó que España acelerará las repatriaciones y anunció nuevas medidas de contención en la frontera, entre ellas la instalación de boyas para dificultar futuros ingresos por vía marítima. Mientras continúa el operativo de seguridad, el Ministerio del Interior informó que más de 37.500 migrantes ya regresaron a Marruecos, gran parte de ellos mediante retornos voluntarios.

La cartera también precisó que alrededor de 350 agentes adicionales fueron enviados a Ceuta para reforzar las tareas de identificación, seguridad y asistencia humanitaria. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que el Ejército dispone de 3.000 efectivos preparados para colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional. La crisis generó inmediatas repercusiones internacionales.

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El canciller austríaco Christian Stocker calificó la situación como una "señal de advertencia" para toda Europa y cuestionó la política migratoria española. Desde los países bálticos también surgieron fuertes críticas. El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, sostuvo que Europa "no puede permitirse tener fronteras porosas", mientras que autoridades de Letonia y Estonia advirtieron que la migración irregular representa un desafío para la seguridad continental.

En medio de la crisis, el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, aprovechó la situación para cuestionar la política exterior de Pedro Sánchez. Con ironía escribió en redes sociales: "Mis felicitaciones al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la diversidad humana". Y añadió: "Abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar".

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Del otro lado de la frontera, muchos migrantes aseguran que la falta de empleo y oportunidades fue el motivo principal para arriesgar sus vidas. Ahmed Karim, un marroquí de 33 años, resumió: "Muchas personas quieren ir a Europa, a América, pero no tienen la oportunidad". Mientras tanto, organizaciones humanitarias alertan que la emergencia continúa. A pesar del fuerte despliegue policial y militar, siguen registrándose intentos de cruce tanto hacia Ceuta como hacia Melilla, el otro enclave español en el norte de África.