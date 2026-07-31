La otra cara del "orden económico": se dispara la morosidad de familias y jubilados

Mientras el Gobierno sostiene que la economía transita un proceso de estabilización, los indicadores del sistema financiero muestran una realidad cada vez más preocupante para millones de argentinos. El Banco Nación informó que durante 2026 ya refinanció más de 62.000 deudas por un monto superior a $310.000 millones, una cifra que refleja el creciente nivel de endeudamiento de los hogares.

Al mismo tiempo, la entidad puso en marcha un sistema totalmente digital para refinanciar deudas de tarjetas de crédito que registró más de 7.500 operaciones en apenas sus primeras 24 horas, un dato que evidencia la fuerte demanda de herramientas para reestructurar compromisos financieros. Lejos de mostrar una mejora en la situación de las familias, los números aparecen en un contexto de fuerte deterioro del crédito y un crecimiento sostenido de la morosidad.

se dispara la morosidad de familias y jubilados

Según explicó el Banco Nación, la nueva modalidad permite refinanciar de manera completamente digital las deudas de tarjetas de crédito sin necesidad de concurrir a una sucursal. En esta primera etapa, el beneficio está dirigido a clientes catalogados por el Banco Central en las categorías 3, 4 y 5, es decir, aquellos con mayores niveles de mora, quienes podrán acceder a planes de hasta 96 meses. La herramienta se suma al paquete de asistencia lanzado en mayo, que incluye préstamos para consolidar deudas bancarias, refinanciación de tarjetas de crédito y líneas destinadas incluso a cancelar obligaciones con otras entidades financieras y billeteras virtuales.

Además, quienes presentan mayores dificultades pueden acceder a refinanciaciones de hasta 120 meses, con tasa fija de UVA +12% y un esquema que limita el incremento de las cuotas de acuerdo con la evolución de los salarios. Desde la entidad destacaron que las más de 7.500 operaciones registradas durante el primer día muestran una rápida adopción del sistema. El crecimiento de estos programas coincide con un fuerte deterioro de la capacidad de pago de los hogares.

Según un informe de Equilibra, la cantidad de personas en situación de mora pasó de 2,4 millones a 5,8 millones en apenas dos años, un incremento de 3,4 millones de personas entre julio de 2024 y mayo de 2026. Uno de los datos más alarmantes corresponde a quienes se financian exclusivamente mediante entidades no financieras, como las billeteras virtuales.

Sobre un universo de 5,3 millones de personas que sólo accedieron a ese tipo de financiamiento, 2,9 millones se encuentran en mora, lo que representa más del 50% del total. En cambio, entre quienes sólo tomaron créditos bancarios, la morosidad alcanza al 20%, con 1,6 millones de personas en incumplimiento sobre un universo de 7,8 millones. A ese escenario se suman otros 1,3 millones de argentinos que presentan deudas tanto con bancos como con entidades no financieras.

se dispara la morosidad de familias y jubilados

El deterioro financiero golpea especialmente a los menores de 30 años. El informe señala que apenas el 40% de los jóvenes accede al crédito formal y que buena parte de ese financiamiento proviene de billeteras virtuales. Dentro de ese universo, casi cuatro de cada diez jóvenes que tomaron créditos ya presentan atrasos en los pagos. Entre quienes recurrieron exclusivamente a entidades no financieras, la morosidad alcanza nuevamente el 50%, una cifra que refleja el creciente deterioro del poder adquisitivo.

Los especialistas sostienen que muchas personas terminan recurriendo a estos mecanismos porque ya no califican para acceder a créditos bancarios tradicionales. Los datos muestran además un cambio profundo en el sistema financiero. Mientras los bancos redujeron su cartera de clientes durante los últimos años, las billeteras virtuales pasaron a concentrar buena parte del crecimiento del crédito... y también de la morosidad.

De acuerdo con el relevamiento, los créditos catalogados como irrecuperables (situación 5) ascienden a $3,45 billones. De ese total, el 66,5% pertenece a billeteras virtuales, mientras que los bancos concentran apenas el 33,5%. En las categorías de riesgo alto (situación 4) y riesgo medio (situación 3), los montos irregulares alcanzan otros $10,7 billones, reflejando el fuerte deterioro de la cadena de pagos. La situación resulta aún más delicada entre los adultos mayores.

Un informe elaborado por Provincia Microcréditos, sobre datos del Banco Central, reveló que la morosidad entre los jubilados prácticamente se triplicó en apenas un año. En mayo de 2026, el 11,4% de los adultos mayores registraba deudas irregulares, frente al 4,1% observado un año antes. Eso significa que más de 450.000 jubilados atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Además, el relevamiento muestra que el 44,6% de los jubilados mantiene actualmente algún tipo de deuda vigente, ya sea mediante préstamos personales, tarjetas de crédito o créditos de consumo.

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El informe advierte que: "La combinación de mayores niveles de deuda con una creciente incapacidad para afrontar los pagos configura un escenario de fragilidad financiera cada vez más pronunciado para los adultos mayores". El deterioro del sector previsional también aparece vinculado a la pérdida del poder adquisitivo.

Según el informe, la jubilación mínima, incluyendo el bono compensatorio, acumula una caída real del 19% respecto de noviembre de 2023 y una pérdida cercana al 30% si la comparación se realiza con 2018. A ello se suma que el bono extraordinario de $70.000 permanece congelado desde diciembre de 2024, mientras la inflación continuó reduciendo su valor real. En ese contexto, el endeudamiento dejó de ser una herramienta para financiar consumos extraordinarios y pasó a convertirse, para muchos hogares, en un recurso para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, servicios públicos o transporte.