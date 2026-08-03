Así reaccionó Karen Reichardt tras ser tildada de "ignorante" por su proyecto sobre perros callejeros

El estudio de LAM vivió un momento de máxima tensión cuando la diputada y ex vedette Karen Reichardt y la especialista en moda Matilda Blanco protagonizaron una fuerte discusión por un proyecto vinculado con la desregulación de refugios, criaderos y pensiones de perros. El cruce escaló hasta los gritos y terminó con la legisladora levantándose de su silla y retirándose rauda y dramáticamente del programa.

La pelea comenzó cuando Blanco cuestionó la iniciativa y le reclamó a Reichardt: "Pedile disculpas a los animales, a los proteccionistas, a los dieciocho millones de animales". La diputada respondió: "Sos una maleducada, vos me tenés que pedir disculpas a mí". Pero la panelista redobló la apuesta: " Vos querés legalizar los criaderos ".

Karen Reichardt

Ángel de Brito intentó ordenar la discusión y le pidió a Reichardt que explicara el proyecto. La diputada comenzó: "Yo no me desperté una mañana y dije: 'Ay, a ver, se me ocurre tal cosa'", pero Blanco la interrumpió: "En Buenos Aires los criaderos están prohibidos. ¿Vos sabés que están prohibidos los criaderos?".

La legisladora, visiblemente molesta, le contestó: "Yo no vine a discutir con vos. ¿Sabés qué? Hubiera venido a discutir con vos, lo hubiera hecho. Primero, si sos una persona más demente. Y segundo, que me insultaste a mí. Entonces ya no me amerita hablar con una persona como vos".

Karen Reichardt a los gritos con Matilda Blanco

Blanco continuó con su cuestionamiento y lanzó una de las frases más duras de la noche: "Qué lamentable que seas tan ignorante. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos. Hay dieciocho millones de perros en la calle. No hay refugios estatales. No tenés ni idea de lo que estás haciendo. Alguien que tiene criaderos siendo vos, sos una comprada. Hay cosas que no se pueden pagar con el dinero, Karen, tenés que aprender, tenés que estudiar ".

Reichardt respondió: "No, vos no pagás nada. Te quiero ver cuánto das a los refugios. Hay una hipocresía total. Cuando la gente del medio tiene un perrito y se sacan las fotos con los perritos, vos ves proteccionistas que pongan: 'Ah, maltrato, maltrato'". Matilda insistió: " Sos una ignorante . Tenés que entender que no por todo se puede pagar en esta vida". Y la diputada retrucó: " No seas ordinaria. Calmate, porque sos muy bruta ".

Lejos de bajar el tono, Blanco acusó a la legisladora de querer legalizar la venta de animales: "Vos querés legalizar la venta de animales. Sí, porque tenés a alguien atrás que está detrás de este proyecto, es obvio. Mirá, mirá. Los refugios se mantienen con la poca plata. Hay gente que no tiene para comer, Karen. ¿Qué le querés cobrar al proteccionismo que no tiene un peso?", dijo pero Reichardt contestó sacada: "Te gusta la chicaneada. No sos una persona seria para hablar de este tema. Me arrepiento de haberte dado mente".

El conflicto volvió a escalar cuando Matilda mencionó a Conan, la mascota ya muerta del presidente Javier Milei: "Te voy a decir una cosa. Todos los perros son Conan. Todos tienen derechos como Conan. ¿Entendés lo que te digo? Frená el discursito que tenés. Vos querés legalizar la venta de animales". Reichardt se dirigió a De Brito: "Ángel, esta mujer es insoportable. Sos hipócrita. Yo no puedo avalar estar sentada acá. ¿Cómo me vas a acusar? Porque si vos me acusás de algo, yo te pongo un abogado, porque yo no voy a soportar la gente como vos. Callate la boca, boba, bruta ".

Karen Reichardt con la foto de Javier Milei detrás

Antes de retirarse, Blanco cerró con otra acusación: "Querés que no existan más las razas. Vos querés llenar de perros este país para que dieciocho millones de perros que hay en nuestro país en la calle no tengan a dónde ir. Vos querés regularizar que las personas, esta señora quiere regularizar a las personas que transitan animales . Vos sí vas a tener una carta documento". Reichardt se quitó el micrófono y abandonó el estudio.

La respuesta de Reichardt tras el escándalo

A 24 horas del enfrentamiento, la diputada publicó un mensaje en el que cuestionó el trato recibido y defendió su iniciativa: "Fui invitada a un programa para dialogar sobre un proyecto de ley que busca proteger a los animales mediante reglas claras para refugios, criaderos y pensiones. En lugar de un intercambio de ideas, me encontré con agravios, descalificaciones, amenazas e incluso expresiones que pueden incentivar hostigamiento".

Fui invitada a un programa para dialogar sobre un proyecto de ley que busca proteger a los animales mediante reglas claras para refugios, criaderos y pensiones. En lugar de un intercambio de ideas, me encontré con agravios, descalificaciones, amenazas e incluso expresiones que... pic.twitter.com/a1mOtECNlc — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) August 1, 2026

En ese mismo mensaje en su cuenta de X oficial, Karen Reichardt agregó: "Frente a eso, elijo hablar de lo que realmente importa: prohibir no es la solución; prohibir sin regular solo empuja a la clandestinidad y deja a los animales aún más desprotegidos". Y concluyó: "Mi compromiso es con una reglamentación seria, transparente y responsable que asegure el bienestar de los animales. Ese es el debate que vale la pena dar: con respeto, con argumentos y con soluciones reales. Para cuidar a los animales en serio, necesitamos una reglamentación que asegure su bienestar. No alcanza con prohibir ni con gritar más fuerte. Con reglas claras y transparencia es como realmente los vamos a proteger".