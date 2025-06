Silvana D 'Onofrio presenta La Flauta Mágica de Mozart: el deseo profundo de modificar el inconsciente colectivo

Silvana D 'Onofrio, profesora artística de Piano y directora de Orquesta, presentará este sábado a las 20 horas La Flauta Mágica de Mozart. La obra, que está colmada de elementos míticos y maravillosos que remontan al siglo XVIII en plena época masónica, fue reconvertida con una mirada feminista que rompe con los cánones tradiciones respecto a cómo es la mirada de los hombres sobre las identidades feminizadas.

Con una compañía que reúne a más de 50 personas entre coristas, técnicos y músicos, promete ser un espectáculo incomparable que empezó con funciones desde el último día de mayo y el primero de junio y que seguirá el 7 de junio (20 horas) y el domingo 15 de junio (17 horas )para deleitar a los amantes de la música clásica en el Centro Asturiano de Buenos Aires, Solís 475.

La Flauta Mágica por Silvana D'Onofrio

La obra, que se basará en el texto del artista alemán Emanuel Schikaneder, fue descripta como D 'Onofrio como "monumental", expresa un desafío gigante para toda la compañía. En diálogo con BigBang, la directora reflexionó: "Es una obra muy conocida, muchas de las melodías que escuchás en Flauta Mágica las has escuchado en la televisión, en el cine y forman parte de tu vida, aunque vos no sepas que son de Flauta Mágica".

Silvana contó que la parte musical y también la del texto serán respetadas al 100% pero hay una salvedad: "Con una impronta y con una lectura desde el siglo XXI", dijo la directora y siguió: "La puesta es actual, pero es mágica, o sea, todos los componentes mágicos que la obra tiene están, pero es mirada desde el siglo XXI ".

La fundamentación de esta postura política, es clara: "La obra revela en su texto y en su música una mirada muy particular que los hombres, específicamente los masones, tenían sobre las mujeres en el siglo XVIII. Entonces este concepto de que las mujeres nada pueden solas, todo deben hacerlo bajo la tutela de un hombre, está planteado", dijo D 'Onofrio que estudió la carrera hace 22 años y contó que en ese momento, no habían figuras de representación en las que ella y sus contemporáneas pudieran hacer pie.

"Era casi un imposible", recuerda la directora en línea con lo que plantea Flauta Mágica y sobre esto hace especial hincapié: "Entonces entender por qué era tan dificultoso tiene que ver con ir a mirar todo lo atrás que podamos. Y todo lo atrás que podamos, es el siglo XVII, el XVI, el XV, o sea, hasta el fondo de la historia podés encontrar por qué la mujer ha sido ubicada en espacios determinados en el contexto social . Y eso es como dicen los psicólogos sociales, es el inconsciente colectivo".

Parte del elenco de La Flauta Mágica

En cuanto a esa ruptura que le dio a la obra, la directora explica: "Romper eso es mucho trabajo y no es simplemente decir, 'Lo rompo', es la educación de las nuevas generaciones, es dónde cada uno se para a narrar". En su caso personal Silvana decidió que su manera de "romper" ese statu quo que existía en el mundo de la ópera en la que las mujeres eran muy pocas, contó que junto a una compañera suya, Rosana Santoro decidieron irrumpir en la escena con su propia compañía: "Porque si no había podio para nosotras, nosotras nos generamos nuestro propio podio ", recordó orgullosa.

Volviendo a la obra, explicó que lo que le interesa es "narrar el conflicto de poder" y contó: "Yo no voy a modificar el final de Flauta Mágica y a decir que el personaje femenino logró porque, el personaje femenino no logró, porque en esa época las mujeres no lograban. Y eso es lo que hay que contar. Hay que entender de dónde vienen las cosas, por qué nos pasan las cosas que nos pasan en la actualidad", dijo contundente.

Silvana D'Onofrio

En la actualidad y gracias a mujeres como Santoro y D 'Onofrio, la realidad es diferente: "Hoy en día las mujeres acceden a los podios. Hoy en día hay muchas mujeres -no dirigiendo musicalmente, pero sí a cargo de compañías- hay mujeres cantantes que tienen sus propias compañías de ópera con directores hombres, pero que ellas son las que conducen las compañías. La manera que tuvimos nosotras de irrumpir fue generando nuestro propio espacio", contó.

Por último, dejó un mensaje para aquellas mujeres que están iniciando: "En principio, la condición fundamental es tener amor por lo que haces. Mi amor por la música es incondicional. Siempre es la música primero. Yo no tenía un deseo de ser reconocida en lo personal; yo tenía un deseo de hacer música y para mí hacer música implicaba dirigir ópera. Uno tiene que tener un objetivo con contenido", terminó Silvana D 'Onofrio.