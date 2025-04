Sangre, danza y empoderamiento: Noelia Marzol, entre el tango, el humor y el desafío de maternar sin culpa

El tango Volver de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera cuenta con una frase muy popular en el folklore argentino: 'que 20 años no es nada'. Ese lugar común es probable que no coincida con las últimas dos décadas de Noelia Marzol, quien pasó de ser una de las 'Tinellis' de Showmatch a producir y protagonizar el espectáculo musical Bloody Tango todos los miércoles en el Teatro Astral, y a ser parte del elenco estable de la comedia Un viaje en el tiempo, de jueves a domingo.

Es que la bailarina y actriz arrancó muy joven, cuando todavía no tenía 18 años ni se había egresado de su colegio secundario. Luego ingresó en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), hoy Universidad Nacional de las Artes (UNA), mientras dabas sus primeros pasos en el histórico programa de Marcelo Tinelli.

En los últimos años se animó a hablar de cuestiones que hasta entonces parecían prohibidas en el mundo del espectáculo, como la maternidad y el puerperio. En ese sentido, en los últimos días, tuvo que salir a desmentir una separación de su marido y padre de sus hijos, Ramiro Arias, con quien reconoció haber tenido una crisis de pareja, como las que puede tener cualquiera en este mundo.

Noelia Marzol al centro, junto al elenco de Bloody Tango.

En diálogo con BigBang , Marzol destacó las obras de las que es parte y reveló lo poco que le importa el qué dirán, luego de dos décadas en las que, además de crecer como artista, tuvo que aprender a lidiar con la exposición pública y todo el costado negativo que acarrea el hecho de que la juzguen constantemente por las decisiones que toma.

¿Cómo ves la situación de los artistas y la cultura en este momento de la Argentina?

- Está complicada. Está muy complicado. De hecho, yo laburo en dos obras y tengo la oportunidad de hacerlo, pero si no tendría que buscarme otro laburo en tele, en streaming, en donde sea. Gano bien, vivo tranquila, pero hace muchos años vengo trabajando y lo que gano hoy me sirve para ahorrar muy poco y cubrir gastos. Con dos nenes chiquitos es bastante más jodida la economía, porque demandan mucho, tienen muchos gastos, el colegio es carísimo, lo que todo el mundo sabe. Vivo bien y tranquila, pero laburo un montón. De lunes a lunes. Directamente no tengo un día de descanso.

Fuiste una de las primeras madres que habló de puerperio, una palabra a veces prohibida en el espectáculo, ¿cómo te transformó la maternidad?

- Es bastante cliché esto de decir que te cambian las prioridades, pero es literal. Es como que todo una lo ve en pos de esa vida que tiene que cuidar y para que esté bien, para que sea feliz, para poder dividirse en 80 mil pedazos y poder tener tiempo para poder criar ese bebé, pero también seguir laburando, porque es un claro ejemplo de algo que está bueno, poder seguir desarrollándose profesionalmente, manteniendo tus amistades, tu vida social. Es como que la mujer tiene un montón de presión en muchos sentidos y también se le pide que materne y, encima, que esté estable psíquicamente. Es un montón.

Noelia Marzol en el centro del escenario en Un viaje en el tiempo.

Hace días tuviste que aclarar que habías tenido una una crisis de pareja cuando todo el mundo había interpretado una una separación. Ahí también te animaste a hablar de cosas "prohibidas".

- Lo que pasa es que nos la pasamos pidiendo que normalicemos algunas situaciones o que las visibilicemos para también que la gente pueda empatizar y dejar de vender esta vida perfecta. Y lo que yo dije simplemente es algo que le pasa, por lo menos a mi entorno cercano, creo que al 100 por ciento de mis amigas le ha pasado cuando fueron madres o después de cierto tiempo de estar en una relación y demás. Es como tener una crisis, porque realmente se mueve toda la estantería, hay un montón de decisiones que empiezan ahí, como cuál es la mejor técnica que hay que implementar para que ese chico o chica esté bien.



Lo conté porque fue algo realmente que me pasó, que sentí que era muy natural y, para mi sorpresa, salieron todos a opinar de que me había separado y no sé qué otra cuestión que tuve que salir a aclarar. Pero bueno, yo lo conté como un hecho natural, algo que me pasa a mí y, por la gente que me rodea, creo que le pasa a muchísimos más. De todas maneras sí tuvo una repercusión muy positiva. A mí por privado me escribieron un montón de personas, con que esto los ayudó, esto de no estar vendiendo la pareja ideal o la maternidad perfecta. Pero bueno, siempre está, el que tira hate o el que no está de acuerdo y te dice lo primero que se le viene a la mente sin tener en cuenta que detrás de la pantalla hay una persona.

Noelia Marzol y Jony Lazarte, pareja del Bailando por un Sueño, y ahora en Bloody Tango.

Los 20 años de carrera y de exposición pública también tienen esto. ¿Cómo lidiás con la vida pública y que te juzguen todo?

- La verdad, hablando mal y pronto, me chupa un huevo. Yo soy muy consciente de que todas las decisiones que yo tome tienen un lado positivo y un lado negativo. O sea, algo que gano y algo que pierdo. Pero todas las que que fui tomando a lo largo de mi vida, me enseñaron que me tengo que hacer responsable de las consecuencias. Entonces, trato de no actuar sin haberlo razonado, sin haber pensado, sin tratar de haber hecho un análisis. Trato de hacer ese proceso porque soy muy consciente de que todas las decisiones que tome tienen una consecuencia. Entonces, que me critiquen por las decisiones que yo ya razoné, pensé y evalué que era la mejor opción para mi familia, la verdad que me chupa un huevo. Hay que estar en los zapatos del otro para entender por qué cada uno actúa como actúa.

También mi exposición fue bastante progresiva. Por ahí también me ayudó a que en ese momento no había redes sociales. Entonces, ir metiéndome en ese mundo fue progresivo. No es que de un día para otro tuve un millón de seguidores y un millón de personas que estaban opinando de mí. Creo que me fui curtiendo bastante.

Noelia Marzol junto a Pachu Peña en Un viaje en el tiempo.

Producto de estos 20 años también es que hoy te tiene como protagonista, creadora y productora este Bloody Tango que haces los miércoles en el Teatro Astral. ¿Con qué se encuentra el espectador en este espectáculo que parece tan misterioso y está compuesto con la música más típica de Buenos Aires?

- Lo que quisimos hacer es tratar de innovar un poco en lo que es un espectáculo de tango. Teníamos la idea de hacer un gran show y que la gente venga a disfrutar, tratar de sacarle ese tinte medio melancólico que puede llegar a tener el tango y virarlo más al lado sensual. Y desde lo visual renovamos todo lo que es el vestuario, las gráficas. Cada cuadro tiene una particularidad para que el espectador pueda entender la historia que se está contando. Desde lo musical usamos los clásicos, como puede ser La Cumparsita, canciones de Bajo Fondo, Por una cabeza, Naranjo en flor.

Un poco la idea es acercar a la gente más joven. A quienes le digo que hago un espectáculo de tango me dicen: 'Bueno, a mí el tango no me gusta, pero voy a verlo'. Y cuando trato de ahondar un poco es como que está en el inconsciente colectivo decir que el tango no les gusta y ya, sin justificativo.

Noelia Marzol y parte del elenco de Bloody Tango.

¿Y cómo se van del show quienes le gusta el tango?

- En el elenco hay mucha gente joven. La voz del espectáculo es una mujer y traté de buscar figuras que sean popularmente conocidas, para poder atraer al público. Y también la publicidad siempre tratamos de localizarla en lugares donde sabemos que consume la gente joven. Porque el público de la gente grande viene, no es que hay que arrastrarlos al teatro. Al que le gusta el tango viene, lo disfruta y se va fascinado. Pero por ahí sí estamos más en busca del público joven, que hay que rastrearlo y convencerlo, para que vengan. Me ha pasado que tengo amigas que son re jóvenes y que han terminado funciones emocionadas al nivel del llanto. Esa es la idea: dejar esa sensación de decir 'no me gusta el tango' o 'el tango está hecho para gente grande' o 'me da melanco' y que, bueno, consuman un espectáculo que es un gran show y que no tienen nada que ver ni con lo antiguo ni con nada de eso que está en la fantasía, erróneamente, del inconsciente colectivo. Nuestra coreógrafa es "La Cata" (María Laura Cattalini), entonces quisimos hacer algo bastante acrobático y vistoso. Las coreografías se parecen mucho, por ahí, a las que hicimos con Jony Lazarte en el Bailando, que son coreografías que que te mantienen expectante.

Noelia Marzol y Paula Chaves en Un viaje en el tiempo.

Venís también siendo parte de Un viaje en el tiempo, despuntando comedia. ¿Cómo viene eso? Porque desde afuera parece que con ese elenco te matás de risa.

- Sí, es que la verdad realmente sucede. Y nos reímos mucho porque hay un sillón que lo usamos de previa y nos pasa que la pasamos también que la función es a las 19, pero todos por decisión unánime nos reunimos antes porque la previa de estar en ese sillón charlando, contando anécdotas, con Pachu (Peña), Seba Almada, que te hacen morir de risa. Viviana Saccone también tiene muchísimo humor. Con Paula (Chaves) y Pedro (Alfonso) lo que me pasó es conectar desde ese lado más como familiar, de de ellos entender y darme la libertad de compartirlo con mis hijos, de estar con mis hijos en el camarín, porque ellos también lo hacen. Y ese momento familiar está bueno poder compartirlo.