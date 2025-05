Memes, resultados y polémicas: todo lo que dejó las elecciones legislativas en CABA

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 18 de mayo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien llamó la atención la escasa concurrencia de votantes, en redes sociales no faltaron los memes tras los primeros datos de boca de urna.

Estas elecciones mantuvieron el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), que permite seleccionar a los candidatos a través de una pantalla táctil e imprimir una boleta propia. Este mecanismo promete resultados más rápidos que el sistema tradicional. Y así fue: los primeros porcentajes ubicaron a Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza (LLA), en primer lugar, mientras que el PRO quedó relegado al tercer puesto.

Mientras se esperan los resultados finales del escrutinio, las redes sociales estallaron con reacciones: desde el desprecio de un fiscal de mesa hacia el presidente Javier Milei hasta burlas a Mauricio Macri, los usuarios aprovecharon cada momento viral para convertirlo en sticker o meme.

"Las elecciones sirvieron memes y stickers de acá a fin de año", escribió una usuaria en X (ex Twitter), junto a la imagen del presidente intentando saludar a un joven que le negó el gesto, en señal de rechazo a su simbólica motosierra. A partir de allí, muchos compartieron lo que consideraron los mejores momentos de la jornada electoral porteña.

Se podría decir que Milei no tuvo una jornada fácil: luego de que un votante le negara el saludo, protagonizó un cruce con un movilero de C5N. El presidente lo acusó de haberle pegado con el micrófono: "Me pegaste a propósito", reclamó. "¿Yo?", respondió sorprendido el periodista. "Y... es el micrófono de...", alcanzó a decir Milei, antes de que el cronista negara cualquier intención. En redes sociales, el momento se interpretó como una especie de karma, ya que minutos antes el mandatario había criticado a Macri con dureza: "Macri está hecho un llorón, está muy de cristal". Usuarios no tardaron en devolvérsela: " El verdadero llorón sos vos ", escribieron.

"Boca de urna" se volvió tendencia en X en cuestión de minutos. La frase fue resignificada por los internautas, que la acompañaron con imágenes de famosas reconocidas por sus labios prominentes: desde Luciana Salazar hasta Luciana Elbusto (quien recientemente fue noticia por su romance con Brancatelli), sin olvidar a Zulemita Menem.

Si hay alguien que nunca decepciona en el mundo de los memes, esa es Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad llegó a votar con gafas de sol y medialunas para los fiscales de su mesa. Al entrar al recinto, levantó el dedo en señal de saludo, y esa imagen rápidamente se convirtió en sticker: la nueva forma de decir que está "todo bien".

Algunos optaron por cortar la tensión política mezclando la jornada democrática con el mundo del espectáculo. "Boca de urna en CABA... Gana la China Suárez", escribió una joven, junto a una imagen de Wanda Nara, en alusión al eterno WandaGate que todavía da que hablar.

Con los primeros resultados (Adorni 30%, Santoro 27%, PRO 15%), no faltaron quienes expresaron su decepción con un clásico meme de la comedia Malcolm: "Nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme". Otro de los virales fue la imagen de vecinos observando un suceso en la calle, acompañada del texto: "Así estamos los del conurbano viendo las elecciones de CABA".

Más allá de los resultados, estas elecciones demostraron una vez más que el humor es una herramienta poderosa para procesar lo político. En una jornada marcada por la apatía y la crítica, las redes sociales funcionaron como un termómetro emocional colectivo: entre el sarcasmo, la resignación y el ingenio argentino.